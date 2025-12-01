여수시 공공심야어린이병원 1일부터 운영 종료

병원 내부 사정으로 조기 중단

여수시 "심야 소아진료 공백 노력"

전남 여수시는 여수중앙병원이 운영 중인 '여수시 공공심야어린이병원'이 병원 내부 사정으로 인해 당초 계획보다 앞당겨 1일부터 운영을 종료한다고 밝혔다.

여수시 공공심야어린이병원은 야간, 심야, 휴일에 발생하는 경증 소아 환자 진료 공백을 해소하기 위해 2024년부터 운영돼왔으며 응급실이 아닌 외래 기반의 진료를 제공하며 지역 부모들로부터 큰 호응을 받았다.

여수시 공공심야어린이병원 운영 종료 안내문. 여수시 제공

그동안 공공심야어린이병원은 총 6,074명의 소아 환자에게 진료를 제공하며 ▲진료비 부담 경감 ▲진료 접근성 향상 ▲소아 심야 의료 공백 해소 등에 중요한 역할을 해왔다. 이번 운영 종료로 단기적으로는 야간 소아 진료 공백이 불가피할 것으로 예상된다.

시는 시민 불편을 최소화하기 위해 지역 종합병원 응급실 중심의 24시간 소아 진료 안내를 강화하고 관내 소아과 운영 의료기관과 지속적으로 협의하는 등 대체 진료체계 마련을 위한 다양한 방안을 검토하고 있다.

여수시는 향후 심야·휴일 소야 진료 공백이 발생하지 않도록 안정적인 야간 소아 진료체계 구축에 최선을 다할 계획이다.

시 관계자는 "여수시 공공심야어린이병원은 지역 부모들이 가장 필요로 하는 필수 의료 서비스 중 하나였다"며 "이번 조기 종료는 병원의 요청으로 불가피하게 결정된 상황인 만큼 2026년에는 보다 안정된 체계로 재정비해 운영이 재개될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 시는 운영 종료 사실을 시민들이 신속히 확인할 수 있도록 시 누리집 등에 안내문을 게시해 진료 혼선과 불편을 최소화하고 있다.





호남취재본부 허선식 기자



