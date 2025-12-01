본문 바로가기
부산교육청, 학교 건강증진 프로그램 공모전 최우수상 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.01 09:53

‘H-Bridge 건강사다리’ 프로그램 전국 모범 사례 선정

부산시교육청(교육감 김석준)이 학교 건강증진 프로그램 우수 사례 공모전에서 최우수상을 받으며 전국 최우수 교육청으로 선정되는 쾌거를 달성했다.


1일 부산교육청에 따르면, 지난달 24일 열린 '2025년 제16회 학교 건강증진 교육활동 우수사례 공모전'에서 부산교육청은 최우수상인 교육부장관상을 받았다.

이 공모전은 교육부 주최, 한국교육환경보호원 주관으로 학생 건강증진 교육활동 우수 사례를 발굴하고 전국으로 공유하기 위해 진행된다.


부산교육청의 수상 사례는 'H-Bridge 건강사다리: 학교와 교육공동체가 연결한 학생 맞춤 건강증진' 프로그램이다. 학생 건강 수준과 현안을 진단하고 학교와 지역사회를 잇는 입체적인 지원 체계를 구축한 점이 높이 평가됐다.


▲문화예술 기반 교육과 게임을 접목한 체험형 유해약물 예방사업 ▲학교 구성원 공감대 형성과 전문기관 네트워크를 강화한 제1형 당뇨병 학생 지원 프로그램 등이 대표적 우수 사례로 꼽혔다.

교육부는 부산교육청 사례를 포함한 우수사례집을 제작해 전국 시·도교육청과 유관기관에 배포하고, 정책자료·교육자료·홍보 콘텐츠 등 공익 목적에 활용할 계획이다.


김석준 교육감은 "이번 최우수상 수상은 학생 건강을 지키기 위한 학교와 교육공동체의 협력 덕분"이라며 "혁신적인 건강증진 정책을 지속해 모든 학생이 건강하고 행복한 학교생활을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
