삼성바이오, 송도 제3캠퍼스 땅 매입…"혁신 의약품 바이오 빌리지 구축"

삼성바이오로직스가 인천 송도국제도시 내 토지를 추가로 확보하고 2034년까지 제3캠퍼스를 조성한다.

인천경제자유구역청은 28일 인천시청에서 삼성바이오로직스와 송도 11공구 토지 매매계약을 체결했다. 이 자리에는 유정복 인천시장과 존림 삼성바이오로직스 대표이사, 윤원석 인천경제청장이 참석했다.

삼성바이오로직스가 이번 계약으로 추가 확보한 토지는 송도 11공구 첨단산업클러스터의 산업시설용지다. 부지 면적은 18만7427㎡이고, 매매대금은 2487억원이다. 앞서 인천경제청은 지난 6월 용지 공급 공모에 단독으로 참여한 삼성바이오로직스를 우선협상대상자로 선정하고 협상 절차를 밟았다.

28일 인천시청에서 열린 '삼성바이오로직스 제3캠퍼스 투자계약 체결식'에서 유정복 인천시장과 존림 삼성바이오로직스 대표이사(왼쪽), 윤원석 인천경제자유구역청장이 기념촬영을 하고 있다.

삼성바이오로직스는 현재 항체의약품 분야에서 글로벌 1위 생산능력을 보유한 시장 선도 기업으로, 다양한 기술 기반의 추가 사업 확장을 통해 신성장 동력을 확보하고자 이번 토지 매입을 결정했다. 제3캠퍼스 조성을 통해 세포·유전자 치료제, 항체백신 등 차세대 의약품의 개발, 제조, 상업화가 함께 진행되는 '혁신 의약품 바이오 빌리지'를 구축하겠다는 구상이다.

총사업비는 7조원 규모로, 시설 건립이 완성되는 2034년에는 4000명 이상의 신규 고용이 창출될 것으로 전망했다. 또 협력사와 건설인력 고용규모는 각각 1000명과 5000명에 달할 것으로 예상했다.

유정복 인천시장은 "급변하는 글로벌 상황 속에서도 대규모 투자를 결정한 삼성바이오로직스에 감사를 표한다"며 "삼성바이오로직스가 지속적인 사업 확장과 지역사회 공헌을 하면서 인천이 '글로벌 톱텐 시티'로 도약하는 주춧돌이 되길 바란다"고 당부했다.

존림 삼성바이오로직스 대표이사는 "제3캠퍼스 투자는 신성장동력을 확보하기 위한 목적"이라며 "삼성바이오로직스가 글로벌 바이오 톱 기업으로 성장하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

3캠퍼스 대상지인 송도 11공구 첨단산업 클러스터 Ki17·Ki18 블록.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



