본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

'배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'…MBC 추모 다큐 제작

이이슬기자

입력2025.11.28 11:19

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
특집 다큐 '배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'. MBC 제공

특집 다큐 '배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'. MBC 제공

AD
원본보기 아이콘

MBC가 국민 배우 고(故) 이순재를 기리는 추모 특집 다큐멘터리 '배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'를 28일 오후 8시40분 방송한다고 밝혔다.


MBC는 올해 초 이순재의 허락을 받고 그의 연기 인생을 정리하는 다큐멘터리 제작을 시작했으나, 병세가 급격히 악화되면서 촬영을 중단했다. 제작 중이던 작품은 이순재가 별세한 뒤 3일 만에 추모 다큐로 편성됐다.

이순재는 연극으로 데뷔해 약 70년 동안 드라마 175편, 영화 150편, 연극 100여편에 출연하며 한국 대중문화사의 한 축을 이뤘다. 방대한 활동에도 연기대상 수상은 단 한 차례뿐이었다. 지난해 연기대상 수상작 촬영 당시에는 시력이 급격히 저하돼 실명 직전이었던 사실도 이번 다큐에 담긴다.


다큐에는 시력을 잃어가면서도 연기를 이어가기 위해 병세를 숨기고 연습을 계속했던 마지막 시기와 지난해부터 병상에서 투병 생활을 이어온 모습이 처음 공개된다. 그는 환자복을 입은 상태에서도 작품 이야기를 매일 나누며 "언젠가 다시 무대에 설 것"이라는 의지를 놓지 않았던 것으로 전해졌다.


내레이션은 배우 이서진이 맡았다. 드라마 '이산', 예능 '꽃보다 할배' 등에서 이순재와 인연을 이어온 그는 녹음 과정에서 "선생님께 꼭 전하고 싶은 말이 있다"고 밝혔고, 제작진이 눈물을 흘렸다고 MBC는 설명했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기