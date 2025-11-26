함평군, '균형발전사업 우수 사례' 3년 연속 수상

주포권역다목적센터 우수사례

전남 함평군이 올해 균형발전사업 우수사례 시상식'에서 3년 연속 우수사례 주민주도형 지역 발전 역량을 전국에 알렸다.

함평군은 '일반농산어촌개발 권역단위종합정비사업으로 조성된 주포권역다목적센터'가 최근 대통령직속 지방시대위원회가 주최한 '2025년 균형발전사업 우수사례 시상식'에서 행정안전부 장관상을 수상했다고 26일 밝혔다.

지방시대위원회는 매년 균형발전특별회계로 지원되는 보조사업에 대해 광역 및 기초 지자체가 추진한 사업들의 타당성, 추진체계의 적정성, 지역경제 발전과 파급효과 등을 종합적으로 평가해 우수사례를 선정한다. 올해도 전문가들로 구성된 평가자문단이 서면 및 현장 심사 등 검토를 거쳐 객관적이고 공정하게 우수사례를 선별했다.

올해 우수사례로 선정된 주포권역다목적센터는 '저녁노을이 머무는 석양마을 주포 활성화'를 주제로, 지역의 자연 경관과 관광 자원을 활용해 주민이 중심이 되는 운영 모델을 구축한 점이 높은 평가를 받았다.

주민들은 직접 체육시설·오토캠핑장·물놀이시설 등을 운영하며 수익을 창출했고, 해당 수익을 취약계층을 위한 기부로 이어가 지역경제 활성화와 공동체 복지 실현에 큰 역할을 했다.

또한 주포권역다목적센터 이지숙 사무장은 권역 활성화 공로를 인정받아 지방시대위원장 표창을 수상했다.

이번 수상으로 함평군은 2023년 취약지역생활여건개조사업으로 산업통상자원부장관상, 지난해 일반농산어촌개발사업의 시군역량강화사업으로 지방시대위원장 기관 표창을 받은 데 이어 3년 연속 균형발전 우수사례에 선정되는 성과를 이뤘다.

이상익 군수는 "군민의 적극적이고 주도적인 참여로 전국 지자체 평가주문 3년 연속 균형발전 사업 우수사례 선정이라는 쾌거를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 균형 발전을 목표로 정주 여건 개선과 지역사회 활력 증진에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



