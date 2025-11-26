팬스타그룹 김현겸 회장 부산관광대상 수상

부산의 바닷길을 열어온 팬스타그룹 김현겸 회장이 마침내 관광 분야 '훈장'을 목에 걸었다.

김현겸 회장이 25일 동래구 온천동 농심호텔에서 열린 제25회 관광의 날 기념식에서 관광산업 발전에 이바지한 공로로 부산관광대상을 수상했다.

팬스타그룹 김현겸 회장이 25일 열린 제 52회 관광의날 기념식에서 부산관광대상을 수상한뒤 이태섭 부산시관광협회 회장과 기념촬영하고 있다. 팬스타그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

김 회장은 2002년부터 부산∼오사카 항로에 국적 카페리를 운항하고 처음으로 크루즈 개념을 도입해 일본인 등 외국인 관광객 유치에 기여했다. 지난 24년간 이 항로를 이용한 승객은 150만명을 넘어섰다.

2004년부터 주말에 부산 원나잇 크루즈를 운항해 매년 1만5000여명이 찾는 부산의 대표적인 해양관광상품으로 자리 잡았다.

김 회장은 지난 4월 국내기술로 건조한 5성급 호텔 수준의 크루즈페리 팬스타 미라클호를 취항해 선박여행 고급화를 선도하고, 최근에는 2500t급 최고급 유람선 팬스타 그레이스호를 새로 취항해 부산에 고품격 연안 크루즈 시대를 열었다.

이탈리아 코스타크루즈와 손잡고 부산을 모항으로 일본, 대만 등지를 다녀오는 정통 크루즈사업도 전개해 크루즈 대중화와 연관산업 발전을 견인하고 있다.

김 회장은 "앞으로도 부산의 해양관광 발전을 위해 새로운 콘텐츠와 서비스를 개발하는 등 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



