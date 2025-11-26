"활기찬 노년 빛났다" 구리시, 노인 일자리·사회활동 지원사업 성료

구리시, 2025년 노인 일자리 사업

참여자 1800여 명 한해 활동 종결

경기 구리시(시장 백경현)는 '구리실버인력뱅크(대표자 원상진)'가 지난 25일 '구리시니어클럽'이 구리시 시립체육관에서 '2025년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업' 종결 평가회를 개최하며 한 해 사업을 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다. 이번 평가회에는 노인 일자리 참여자 1800여 명이 참석했다.

백경현 구리시장이 지난 25일 구리시 시립체육관에서 열린 '2025년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업' 종결 평가회에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

'구리실버인력뱅크'는 봉선 복지 재단에서, '구리시니어클럽'은 대한노인회 구리시지회에서 각각 운영하며, 지역 어르신들에게 다양한 노인 일자리와 사회활동 참여 기회를 제공하고 있다.

행사에 앞서 한 해 동안 성실히 활동한 참여자 어르신들을 격려하기 위해 마하무용단, 고고장구, 동동 악극단 등 다양한 공연이 마련되어 문화 향유의 시간을 제공했다.

또한 노인 일자리 및 사회활동 지원사업에 모범적으로 참여한 어르신 38명과 오랜 기간 노인 일자리 확대·유지에 이바지한 수요처 2곳에 대해 구리 시장상을 전달하며 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 시간도 마련되었다.

종결 평가회에서는 ▲1년간의 활동 영상 시청 ▲참여자·수요처 만족도 조사 결과 보고 ▲2026년도 신규사업 안내 ▲경품 추첨 등 다양한 프로그램이 진행되었으며, 참여자들에게 노인 일자리 활동에 대한 자부심과 성취감을 느낄 기회를 제공했다.

백경현 구리시장은 "지역사회를 위해 헌신해 주신 어르신들께 깊이 감사드리며, 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 다양한 복지를 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편, '구리실버인력뱅크'는 2025년 11월 기준 23개 사업단에서 1058명의 어르신이 참여하고 있으며, '구리시니어클럽'은 27개 사업단에서 1291명의 어르신이 활동 중이다. 두 기관은 어르신들의 사회참여 확대와 활기찬 노년 생활 지원을 위해 다양한 맞춤형 일자리를 제공하고 있다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



