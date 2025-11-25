본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

현대차·기아, 미쉐린과 차세대 타이어 기술 개발 맞손

오현길기자

입력2025.11.25 08:45

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

향후 3년간 추가 공동 연구

현대자동차·기아가 글로벌 타이어 제조 업체 미쉐린과 주행 성능을 높이는 타이어 개발에 나선다.


현대차· 기아 는 24일 경기도 화성 남양연구소에서 미쉐린과 기술 공동개발 업무협약을 체결하고 차세대 모빌리티를 위한 타이어 기술 리더십 확보에 나선다고 밝혔다.

현대차기아는 24일 경기도 화성 남양연구소에서 미쉐린과 기술 공동개발 업무협약을 체결했다. 신용석 현대차기아 제네시스설계센터장 상무(왼쪽)가 조지레비 미쉐린 아시아퍼시픽 OE 총괄 부사장과 기념촬영을 하고 있다. 현대차

현대차기아는 24일 경기도 화성 남양연구소에서 미쉐린과 기술 공동개발 업무협약을 체결했다. 신용석 현대차기아 제네시스설계센터장 상무(왼쪽)가 조지레비 미쉐린 아시아퍼시픽 OE 총괄 부사장과 기념촬영을 하고 있다. 현대차

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 앞서 성공적으로 마무리된 1, 2차 공동연구에 이어 체결되는 3차 협약으로, 이들은 2017년과 2022년 타이어 기술 고도화를 위한 공동연구를 추진한 바 있다. 1, 2차 기술 협력을 통해 후륜구동 전기차에 적합한 규격을 도출하고, 타이어 마모에 대한 연구 및 친환경 타이어 개발 등 공동연구를 통한 다양한 성과를 낸 바 있다.

이번 협약을 통해 내년부터 3년간 타이어 성능 향상 연구, 가상 시뮬레이션 기술 개발, 상호 기술 역량 교류를 집중적으로 이어갈 예정이다.


타이어 성능 향상 부문에서는 초저회전저항 타이어, 스마트 그립 기술을 활용한 차량 제어 등 차량의 주행 퍼포먼스를 높이는 타이어 첨단 기술에 대한 공동연구를 진행한다. 특히 고속주행 안정성을 확보하기 위한 한계 핸들링 및 제동 성능 강화에 대한 연구가 집중적으로 이뤄질 전망이다.


가상 시뮬레이션 기술 부문에서는 오프로드 타이어 개발 환경의 질적 향상을 위한 버추얼 시뮬레이션 고도화와 버추얼 기술 개발 프로세스를 구축하는 것을 목표로 한다. 상호 기술 교류를 통한 각 사 기술 역량 향상도 도모한다. 현대차·기아는 차량과 샤시에 대한 교육과정을 운영하고, 미쉐린은 타이어 설계와 평가 등에 대한 전문 교육을 제공한다.

신용석 현대차·기아 제네시스설계센터장 상무는 "3차 기술 협력을 통해 미래 모빌리티 시장을 선도하는 타이어 기술 혁신을 기대한다"며 "모빌리티와 타이어에 특화된 역량이 시너지를 발휘해 차량의 주행 퍼포먼스로 나타날 것"이라 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간 대기도 좋아, 부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

"태권도가 닌자 훈련?"…캐나다 유명 스포츠 채널 표기 논란

반크 " 韓 종이접기, 日 오리가미와 달라…고유 명칭 전 세계 알릴 것"

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

김치 해외 수출기록 또 경신…최대 무역국 일본은 '역성장'

새로운 이슈 보기