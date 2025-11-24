행안부 정책자문위 출범… 민간·시민사회 비율 늘려

전문가 159명 위촉

AI민주정부 등 자문

행정안전부가 시민사회와 함께 인공지능(AI) 민주정부·주민자치·일상안전 혁신을 위한 정책자문을 활성화하기로 했다고 24일 밝혔다.

이를 행안부는 이날 오전 한국프레스센터에서 제8기 정책자문위원회 첫 회의를 열고 앞으로 1년간 활동하게 될 정책자문위원을 위촉했다. 자문위에는 학계·연구원·기업·시민사회 등 다양한 분야의 전문가 159명이 위촉됐다.

윤호중 행정안전부 장관이 24일 오전 한국프레스센터에서 열린 제8기 정책자문위원회 위촉식 및 첫 회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 행정안전부

제8기 자문위는 구성의 다양성 확대, 생생한 현장 의견 반영, 업무 분야별 유연·신속한 자문이 특징이다. 자문위는 행안부 조직개편과 연계해 모두 10개 분과로 구성했다. 분과별 위촉 가능한 위원수가 20명에서 40명으로 확대됐고 위원 구성도 기업·시민사회 비중이 크게 늘었다. 기업·시민사회 위원 비율은 제7기 당시 10.5%에서 40.1%로 조정됐다.

또 '행안부 2030 자문단'을 겸임위원으로 위촉해 청년세대의 목소리도 적극 반영할 계획이다. 각 분과는 자율적인 소위 운영으로 유연하고 신속한 자문 제공이 가능하다. 2개 이상 분과에 걸친 공동 사안은 '특별위원회'에서 융합 토의를 진행한다.

제8기 자문위원장은 김종걸 한양대 국제대학원 교수가 맡는다. 김 위원장은 '지속가능경제' 분야 전문가로 국무총리실 산하 경제사회인문연구회 기획예산위원, 기획재정부 협동조합정책심의위원 등으로 활동하며 전문성과 실무 경험을 겸비했다. 김 위원장은 "행정안전부가 미래 대응 역량을 갖추기 위해서는 '5년 전략'과 '1년 단위 성과지표'를 마련해 성과를 꾸준히 측정해 나가야 한다"고 제언했다.

윤호중 행안부 장관 역시 "전문성과 다양한 경험을 갖춘 제8기 정책자문위원회가 행정안전부 정책 전반에 새로운 시각과 실질적인 제안을 더 해 주길 기대한다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



