AI 투자 ‘군비 경쟁’ 현실화…내년 초 대비 중소형주 비중 확대 유효

AI 투자 기업들의 과도한 경쟁으로 'AI 버블'은 불가피하다는 분석이 나왔다. 기업들이 서로 뒤처지지 않기 위해 투자와 자금 조달을 경쟁적으로 확대하는 모습은 국가 간 군비 경쟁과 유사한 상황이라는 평가다.

빅테크 기업들의 재무 구조는 양호하지만 회사채 발행 등 투자 확대가 계속될 전망이며, 국내 반도체 기업도 증가하는 수요에 맞춰 투자 중이다. 이에 따라 내년 초를 대비해 중소형주 비중을 늘리는 전략이 유효할 수 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 521,000 전일대비 1,000 등락률 +0.19% 거래량 2,865,084 전일가 520,000 2025.11.25 14:01 기준 관련기사 SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'코스피, AI 낙관론 기대감에 상승 출발AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 99,100 전일대비 2,400 등락률 +2.48% 거래량 13,403,230 전일가 96,700 2025.11.25 14:01 기준 관련기사 코스피, AI 낙관론 기대감에 상승 출발AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면[클릭 e종목]"삼성전자, 반도체 업사이클의 최종 승자…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 313,500 전일대비 500 등락률 +0.16% 거래량 204,991 전일가 313,000 2025.11.25 14:01 기준 관련기사 AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'신용·미수대환 걱정 끝! 연 4%대 금리로 당일 해결...추가 투자금도 4배까지 전 종목 시세 보기 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,608,000 전일대비 181,000 등락률 -10.12% 거래량 188,585 전일가 1,789,000 2025.11.25 14:01 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 임원 승진 인사…30대 여성 임원 배출코스피, AI 낙관론 기대감에 상승 출발AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 73,600 전일대비 1,100 등락률 +1.52% 거래량 2,434,430 전일가 72,500 2025.11.25 14:01 기준 관련기사 코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환2차전지, AI·전기차 수요로 ‘슈퍼사이클’ 신호탄? 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>