[포토] 헌번존중 정부혁신 TF 자문단 위촉장 받는 임태훈 소장

조용준기자

입력2025.11.21 10:27

[포토] 헌번존중 정부혁신 TF 자문단 위촉장 받는 임태훈 소장
12·3 비상계엄과 관련해 공직자들의 불법 행위 가담 여부를 조사할 '헌법존중 정부혁신 TF'가 본격 가동한 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 윤창렬 국무조정실장(왼쪽 두번째)이 임태훈 군인권센터 소장에게 '정부혁신 TF 자문단' 위촉장을 수여하고 있다.





