12·3 비상계엄과 관련해 공직자들의 불법 행위 가담 여부를 조사할 '헌법존중 정부혁신 TF'가 본격 가동한 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 윤창렬 국무조정실장(왼쪽 두번째)이 임태훈 군인권센터 소장에게 '정부혁신 TF 자문단' 위촉장을 수여하고 있다.
[포토] 헌번존중 정부혁신 TF 자문단 위촉장 받는 임태훈 소장
2025년 11월 21일(금)
