본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

태광산업, 그룹홈 아동 '나눔 콘서트' 후원

심성아기자

입력2025.11.21 08:19

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

그룹홈 아동 합창단 창단·운영 지원 결실
10년간 누적 기부 7억6000만원

태광산업 은 그룹홈 아동과 그룹홈 출신 대학생의 학업 지원을 위해 열린 '2025 삶과 나눔 콘서트'를 후원했다고 21일 밝혔다.

20일 서울 서초구 양재 온누리교회에서 열린 그룹홈 아동 '나눔 콘서트' 공연 무대 모습. 태광산업

20일 서울 서초구 양재 온누리교회에서 열린 그룹홈 아동 '나눔 콘서트' 공연 무대 모습. 태광산업

AD
원본보기 아이콘

20일 서울 서초구 양재 온누리교회에서 열린 이번 콘서트에는 서울·경기 지역 그룹홈 아동 20여명을 포함한 보호시설 출신 아동들로 구성된 '행복나무 소년소녀 합창단'과 '행복나무 필하모닉 오케스트라'가 참여했다. 2009년 창단된 행복나무 합창단은 1년간의 준비 끝에 이번 콘서트에서 무대를 올렸다.


지휘자 조익현을 비롯해 소프라노 정혜인, 바이올리니스트 박지혜, 소프라노 색소포니스트 여요한, 가스펠 보컬팀 크룩스 등 프로 연주자들도 무대에 올라 공연 완성도를 높였다.

태광산업은 2016년부터 '삶과 나눔 콘서트' 후원을 통해 총 1억5000만원의 후원금을 전달해왔다. 이 후원금은 그룹홈 아동의 생활지원과 교육, 그룹홈 출신 대학생들의 장학금으로 쓰이고 있다.


태광산업은 이밖에 '디딤돌 씨앗통장' 사업을 통해 그룹홈 아동들의 시설 퇴소 후 자립과 학자금을 지원하고 있다. 그룹홈 아동들의 명의의 적금 통장에 회사와 임직원들이 일정 금액을 기부하고 있다. 2013년부터 총 6억3000만원의 누적 기부금을 모았다.


태광산업 관계자는 "그룹홈 아동들이 예술 경험을 통해 진로를 탐색하고 시야를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 아동의 성장과 자립을 위한 지원 활동을 지속하겠다"고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…美·유럽도 전례 없어[양날개 편 삼성바이오]② [단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

이준석, 김용범 분노에 "작년 가을 김용현 태도 떠올라"

'처가 손절' 이승기, 부모에 '26억짜리' 효도 플렉스…고급 타운하우스 증여

제네시스, 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마' 공개

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기