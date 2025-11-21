[르포]내구레이스 새 강자 노린다…제네시스 모터스포츠 산실 'GMR 워크샵'

제네시스 모터스포츠 연구·개발 본진

내구 레이스서 세계 최정상 브랜드와 경쟁

모터스포츠 쌓은 노하우로 양산차에 적용

"레디, 스타트!"

신호가 떨어지자 레이싱카 주변이 순식간에 전투 모드로 변한다. 급유 스태프가 호스를 연결해 연료를 채우는 동시에, 다른 스태프들은 운전자 교체에 들어간다. 드라이버가 자리에서 몸을 빼내자 새로운 드라이버가 재빨리 탑승하고, 스태프들이 안전벨트를 빠르게 채워준다. 콕핏(운전석) 도어가 닫히는 순간, 네 명의 스태프가 동시에 굉음을 내는 드릴을 사용해 타이어 교체에 돌입한다. 급유와 드라이버 교체, 타이어 교환까지 이어지는 모든 과정은 40초 안에 끝난다. 초인적인 팀워크가 돋보인 순간이었다.

이 과정은 실제 레이스에서 차량이 정비 구간인 '피트(pit)'에 들어왔을 때를 대비한 훈련이다. 실전에서는 정비와 타이어 교체, 연료 공급, 세팅 조정 등을 얼마나 빠르고 정확하게 수행하느냐가 최종 성적을 좌우하는 만큼, 이들은 동일한 절차를 반복 훈련하며 신속성과 정확도를 끌어올린다.

마그마 레이싱팀 스태프들이 차량 정비 '피트인' 훈련을 하는 모습. 공동 취재단 제공

20일(현지시간) 프랑스 르 카스텔레에 위치한 제네시스 마그마 레이싱의 엔지니어링 및 운영 허브 'GMR 워크샵'을 방문했다. 이곳은 제네시스가 고성능 내구레이싱 세계에 본격적으로 뛰어들기 위해 구축한 핵심 거점으로, 제네시스 모터스포츠 차량 개발과 테스트가 이뤄지는 산실이다.

지상 2층과 지하 1층, 연면적 2949㎡(892평)의 GMR 워크샵에는 약 50여명의 전문 인력이 상주하며, 제네시스의 모터스포츠 진출을 위한 치밀한 준비가 이뤄지고 있었다.

1층으로 올라오자 레이싱카의 '심장'이라 할 수 있는 엔진을 포함한 실제 차량 일부가 전시돼 있었다. 제네시스는 2026년 글로벌 내구레이스 챔피언십(WEC) 출전을 목표로 차량 테스트를 한창 진행 중이다. 저스틴 테일러 GMR 총괄 엔지니어는 "내구레이스 출전을 위해 3.2ℓ 트윈 터보 신규 엔진을 새로 개발했다"며 "최근 30시간 연속 내구 테스트를 성공적으로 수행해 '르망 24시' 기준을 넘어서는 성능을 확인했다"고 강조했다.

제네시스 마그마 GMR 워크샵에 전시된 내구레이스 실제 참가 차량의 일부.

제네시스는 고성능 브랜드 '마그마'를 기반으로 모터스포츠에 진출한 지 1년여 만에 글로벌 내구 레이스 무대에서 두각을 나타내고 있다. 세계 최정상 브랜드들과 기술력을 겨루기 위한 자신감도 돋보였다. 가브리엘 타퀴니 GMR 스포츠 디렉터는 "페라리, 애스턴마틴, BMW, 맥라렌 등 세계 유수 브랜드들이 경쟁하는 무대에서 제네시스의 내구 경쟁력을 입증하겠다"고 강조했다.

제네시스는 지난해 12월 두바이에서 열린 '제네시스 모터스포츠 프리미어'에서 모터스포츠 공식 데뷔를 선언하고, 이 자리에서 제네시스 마그마 레이싱팀을 처음 공개한 바 있다. 이어 올해 4월 뉴욕에서는 고성능 기술력과 브랜드 미학을 집약한 'GMR-001 하이퍼카' 실차 디자인을 세계 최초로 선보이며 이목을 끌기도 했다.

제네시스는 올해 '유러피언 르망 시리즈(ELMS) LMP2 클래스'에 차량을 투입하며 실전에 나섰다. 첫 출전인 스페인 바르셀로나 개막전에서 클래스 우승과 전체 2위를 기록했고, 같은 해 6월에는 세계 3대 모터스포츠 이벤트인 르망 24시에 LMP2 차량으로 데뷔해 존재감을 알렸다.

제네시스는 2026년 WEC 하이퍼카 클래스, 2027년 IMSA 웨더텍 스포츠카 챔피언십 진출을 목표로 글로벌 모터스포츠 무대에서 도전을 이어갈 예정이다.

마그마 레이싱팀 스태프들이 차량 정비 '피트인' 훈련을 하는 모습.





르카스텔레(프랑스)=우수연 기자



