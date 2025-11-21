KB손보 10년 소방지원사업 '힐링의기적' 100번째 결실

10년간 심신안정실 사회공헌사업

김포공항 소방항공대 100호 개소

KB손해보험은 20일 서울 강서구 김포국제공항 119특수구조단 119항공대에서 희망브리지 전국재해구호협회와 함께 소방공무원 심신안정실 '힐링의 기적' 100호 개소식을 열었다고 21일 밝혔다.

20일 오후 서울 강서구 김포국제공항 119특수구조단 119항공대에서 열린 소방공무원 심신안정실 '힐링의 기적 100호' 개소식 참여 인사들이 기념촬영을 하고 있다. 구본욱 KB손해보험 사장(왼쪽 네번째), 이진호 소방청 기획조정관(왼쪽 다섯번째), 이정희 서울소방재난본부 안전지원과장(왼쪽 여섯번째), 신훈 전국재해구호협회 사무총장(왼쪽 세번째) 등이 참석했다. KB손보 AD 원본보기 아이콘

행사에는 구본욱 KB손해보험 사장, 이진호 소방청 기획조정관, 이정희 서울소방재난본부 안전지원과장, 신훈 전국재해구호협회 사무총장 등 유관기관 관계자들이 참석했다.

'힐링의 기적'은 소방공무원의 마음건강 관리와 체력 회복을 위해 심신안정실을 설치·지원하는 KB손보의 대표 사회공헌사업이다. KB손보는 2016년 소방청과 협력해 사업을 시작한 이후 올해까지 총 100개소의 심신안정실 설치를 지원하며 소방공무원 복지 향상에 기여해왔다.

이번에 심신안정실이 조성된 서울시 119특수구조단 119항공대는 대형 산불과 산악 구조 등 고난도 재난 현장을 담당하는 조직으로, 업무 특성상 높은 신체적·심리적 부담이 따른다. KB손보는 항공대 내에 휴식과 심리 안정이 가능한 공간을 마련해 긴급 출동 이후 재충전할 수 있는 환경을 제공했다.

구본욱 사장은 "국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 소방공무원의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 지속적인 나눔 경영을 통해 희망을 실천하는 기업이 되겠다"고 말했다.

한편 소방청의 지난해 마음건강 실태조사에 따르면 소방공무원은 최근 1년간 평균 5.8회의 외상사건에 노출된 것으로 나타났다. KB손보는 전국 119안전센터 등을 대상으로 리모델링과 더불어 안마의자·척추마사지기·소파·공기청정기 등을 지원하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



