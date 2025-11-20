본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

"B2B 시장 공략"…휴롬, 상업용 착즙기 'CE50' 국내 출시

이성민기자

입력2025.11.20 10:32

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주스키트 개발 등 시너지 전략 활용

휴롬이 상업용 착즙기를 통해 B2B(기업 간 거래) 시장 개척에 적극적으로 나선다.


휴롬은 오는 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '제24회 서울카페쇼'에 참가해 상업용 착즙기를 선보이고 국내에서 본격적으로 론칭한다고 20일 밝혔다.

휴롬 상업용 착즙기 CE50. 휴롬

휴롬 상업용 착즙기 CE50. 휴롬

AD
원본보기 아이콘

휴롬의 상업용 착즙기 CE50은 휴롬의 기술력과 노하우가 집약된 첫 상업용 제품으로, 고객 니즈에 따라 퓨어 타입 망 필터로 호환이 가능한 최초의 듀얼 프레스 타입 착즙기다.

기본 탑재된 이지 타입의 멀티 스크루는 하나의 스크루로 주스부터 스무디, 아이스크림까지 필터 교체 없이 다양한 레시피를 유연하게 사용할 수 있고 세척이 간편하다. 재료를 넉넉히 담을 수 있는 3ℓ 대용량 메가호퍼와 24시간 연속 사용이 가능한 상업용 모터도 탑재됐다.


아울러 자주 쓰는 레시피를 4개 버튼에 각각 저장할 수 있어 누구나 손쉬운 사용이 가능하게 했다. 사용 중 컨테이너 분리 없이 버튼 하나로 드럼 내부까지 간이 세척할 수 있는 린스 기능과 함께 식기세척기 가능 소재도 적용, 세척 부담도 덜었다.


휴롬은 관련 주스키트 개발 및 유통 단계 혁신 등을 통해 경쟁력 있는 채소·과일 원물을 공급함으로써 시너지를 창출, B2B 시장을 확대해 나갈 계획이다.

김재원 휴롬 대표는 "제품과 연계한 주스키트 및 원물 공급의 시너지를 기반으로 B2B 시장 진출을 통해 비즈니스 공간을 위한 최적의 착즙 솔루션으로 신성장 동력을 창출할 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출 '껑충' 오른 계절간식 "한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

'쿠팡 알바' 해본 박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

'조지아 사태' 언급 트럼프 "바보같이 하지 말라고 했다"

새로운 이슈 보기