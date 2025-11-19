본문 바로가기
러시아 "北과 관계, 한국 포함 어느 국가도 위협 안 해"

최서윤기자

입력2025.11.19 19:42

"국제의무 준수 하에 북한과 군사협력"

러시아 외무부 차관이 북한과의 협력은 한국을 포함한 어느 나라에도 위협이 되지 않는다고 19일(현지시간) 주장했다.


타스통신에 따르면 세르게이 랴브코프 러시아 외무차관은 이날 현지 싱크탱크 러시아정책연구(PIR)센터 웹사이트에 공개된 인터뷰에서 "현재 우리는 북한과 깊은 동맹 관계를 구축했다"며 이같이 밝혔다.

랴브코프 차관은 또 "북한과 군사기술 협력은 국내법적 요건과 국제적 의무를 엄격히 준수하며 진행되고 있다"고 했다.


세르게이 랴브코프 러시아 외무차관. 타스·연합뉴스

러시아는 우크라이나 전쟁을 이유로 한 서방의 제재 이후 북한과 관계를 더욱 강화해왔다.


특히 지난해 6월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 국방위원장이 체결한 포괄적 전략적 동반자 관계 조약에 따라 군사적으로 밀착을 강화하고 있다.

러시아는 지난해 8월 북한 파병군의 도움을 받아 쿠르스크 지역을 탈환했다. 최근에는 이 지역에서 북한 공병들이 러시아군과 함께 지뢰 제거 작업을 벌이고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

