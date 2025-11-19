뮷즈 매출 300억 돌파했지만…짝퉁 단속 나선다

국립박물관재단, 저작권 기관과 협약

해외 복제품 대응 체계 마련

업무협약 체결식 모습 AD 원본보기 아이콘

박물관 문화상품 뮷즈의 인기가 높아지면서 복제품 단속을 위한 협력 체계가 구축됐다.

국립박물관문화재단은 19일 한국저작권위원회, 한국저작권보호원과 뮷즈의 저작권 보호를 위한 업무협약을 맺었다. 뮷즈는 국립중앙박물관과 지역 박물관 소장품을 활용한 문화상품으로, 뮤지엄과 굿즈를 합친 브랜드다.

올해 1∼10월 뮷즈 매출액은 약 306억원에 달한다. 2004년 재단 설립 이후 처음으로 연간 매출 300억원대를 기록했다. 하지만 해외 온라인 쇼핑몰에서 복제품이 유통돼 지식재산(IP) 보호 목소리가 커졌다.

세 기관은 입점 업체 대상 저작권 교육과 상담을 지원하고, 저작권 침해 대응 체계를 마련한다. 해외 저작권 등록과 상표 출원도 지원할 예정이다.

정용석 국립박물관문화재단 사장은 "뮷즈의 브랜드 신뢰도를 높이고 창작자와 재단이 함께 성장하는 건전한 박물관 상품 생태계를 만들겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>