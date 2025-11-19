故 신성일 기념관, 21일 영천서 문 연다

500편 출연 전설 배우 기려

AI 영상·유품 전시

한국 영화의 전설 고(故) 신성일을 기리는 기념관이 21일 경북 영천에서 문을 연다.

신성일기념관영화인추진위원회는 19일 영천시 괴연동에 마련한 신성일 기념관을 개관한다고 밝혔다.

기념관은 1960년대 한국 영화 황금기를 이끌며 작품 500여 편에 출연한 신성일이 생전 살던 곳에 그의 예술과 삶을 보존하기 위해 세워졌다. 신성일의 대표작과 연기 인생을 담은 영상, 실제 의상, 소품과 AI 기반 미디어아트를 전시한다.

개관식에서는 대표작 상영회와 추모 음악회가 열린다. 고 앙드레 김이 신성일과 엄앵란 부부를 위해 제작한 의상을 선보이는 특별 복원전도 진행된다.

배우 엄앵란을 비롯한 유족과 김동호 신성일기념관건립영화인추진위원회 공동고문, 정지영 공동위원장, 한상준 영화진흥위원회 위원장, 최기문 영천시장 등 영화계 인사들이 대거 참석한다.





