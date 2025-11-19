본문 바로가기
세부 향하던 여객기서 승객이 승무원 폭행…현지 공항경찰대에 인계

허미담기자

입력2025.11.19 19:13

승무원, 폭행당해 피 흘리기도

진에어 항공기. 진에어

운항 중인 여객기 안에서 승객이 승무원을 폭행하는 사건이 발생했다.


19일 연합뉴스에 따르면 지난 17일 오후 11시께 부산에서 이륙해 세부를 향하던 진에어 여객기 LJ073편에서 승객 A씨가 승무원을 폭행했다. A씨는 다른 승객과 먼저 다툼이 있었고, 이를 제지하던 승무원을 때린 것으로 전해졌다. 폭행당한 승무원은 피를 흘리고 멍이 든 것으로 알려졌다.

항공사 측은 A씨를 진정시킨 뒤 별도 좌석에 격리 조치했다. 항공기는 비상착륙 없이 목적지인 세부에 도착했고, A씨는 현지 공항경찰대에 인계됐다. 항공보안법 제43조에 따르면 항공기 내에서 승무원 등을 폭행해 항공기와 승객 안전을 해친 경우 최대 징역 10년에 처할 수 있다.


진에어 관계자는 "이번 사안은 항공 안전 및 보안에 심각한 영향을 줄 수 있는 중대한 위법 사안으로 관련 법규에 따라 해당 승객에게 단호하게 법적 조치를 취할 예정"이라고 말했다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

