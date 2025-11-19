"결혼하면 돈 드려요"…'결혼보조금' 지급 확대하는 이 나라

中, 결혼·출산 기피 추세

중국이 인구 감소와 내수 부진이라는 이중고를 겪는 가운데 지방정부들이 신혼부부를 대상으로 한 현금 및 소비쿠폰 지급 정책을 잇달아 내놓고 있다.

18일 중국 저장일보와 경제일보, 후베이일보 등에 따르면 저장성은 신혼부부를 위한 '결혼 소비 쿠폰' 정책을 시행 중이다. 닝보시는 올해 10월28일부터 12월31일까지 관내에서 혼인신고를 한 신혼부부에게 1000위안(약 20만원) 상당의 소비쿠폰을 한시적으로 지급하고 있다. 해당 쿠폰은 결혼식, 웨딩 촬영, 관광 등 결혼 관련 업종에서 500위안 이상 소비시 125위안씩 할인되는 방식이며, 신혼부부 한 쌍당 8장이 제공돼 총 1000위안을 지원한다.

항저우시 역시 8월28일부터 12월31일까지 혼인신고를 한 부부에게 1000위안 상당의 소비쿠폰을 주고 있다. 닝보시와 비슷하게 관내 결혼 관련 업체에서 '2000위안 이상 구매시 100위안 할인' 소비쿠폰 10장을 지급한다. 사오싱시 커차오구와 진화시 푸장현 등 저장성 내 다른 지역도 9∼10월 사이 결혼 소비쿠폰 발급을 시작했다.

결혼하면 현금을 주는 지역들도 있다. 산시성 뤼량시는 올해 1월1일 이후 시에서 혼인신고를 하는 신혼부부 중 여성이 35세 이하인 경우 현금 1500위안(약 30만원)을 준다. 또 후베이성 톈먼시는 올해 3월부터 신혼부부의 주거비 부담을 덜어주기 위해 6만위안(1240만원)의 주택 구매 보조금을 지급하고 있다.

광저우시 바이윈구 난링춘은 초혼인 신혼부부 모두가 난링춘 호적을 가지고 있을 경우 최대 8만위안(1650만원)을 준다. 출산하면 최대 12만위안(2470만원)을 더 지급해 총 20만위안(4120만원)까지 지원한다. 이는 현재 중국 지방정부가 시행 중인 결혼 및 출산 관련 지원금 중 가장 높은 금액이다.

한편 중국에서는 높은 양육·교육비 부담과 청년실업 등으로 결혼과 출산을 기피하는 추세가 이어지고 있다. 중국 출산율은 지난 3년간 인구 유지에 필요한 출산율인 2.1명의 절반에도 미치지 못했다. 중국의 연간 출생아 수는 2022년부터 지난해까지 3년 연속 1000만명을 밑돌면서 전체 인구 역시 3년 내리 감소했다. 중국의 지난해 혼인신고 건수는 610만6000건으로 전년보다 20% 넘게 감소했다. 이는 1980년 혼인법 개정으로 관련 통계 집계가 확립된 이후 44년 만에 최저치다.





