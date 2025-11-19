본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

50대 일본인, BTS 정국 자택 침입 시도…경찰 내사 착수

김진선기자

입력2025.11.19 16:18

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"주거침입 미수 혐의…입건 전 조사 중"
"잠금 장치 수 차례 열려고 시도한 혐의"

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 자택에 수차례 무단으로 침입을 시도한 혐의를 받는 일본인 관광객에 대해 경찰이 조사에 나섰다.


19일 서울 용산경찰서는 50대 일본인 A씨를 주거침입 미수 혐의로 입건 전 조사 중이라고 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS) 정국. 빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS) 정국. 빅히트 뮤직

AD
원본보기 아이콘

A씨는 지난 12∼14일 정국이 거주하는 용산구 단독주택의 잠금장치를 수 차례 열려고 시도한 혐의를 받는다. A씨가 일본으로 돌아갔는지 여부는 아직 파악되지 않은 것으로 알려졌다.


경찰은 먼저 피해자 조사 등을 통해 사실관계를 확인할 예정이다.


한편 지난 8월 정국의 자택 주차장에 침입한 한국 국적 40대 여성은 주거침입·스토킹처벌법 위반 혐의로 최근 검찰에 송치됐다. 주거 침입을 시도했으나 미수에 그친 30대 중국인 여성은 기소유예 처분을 받았다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기