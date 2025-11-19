본문 바로가기
페레즈, PGA 투어 최종전 출전 포기 LIV 이적

노우래기자

입력2025.11.19 15:58

시계아이콘00분 30초 소요
골프위크 사우디 후원 LIV 골프 계약 보도
DP월드투어 3승, 페덱스컵 랭킹 108위
내년 2월 LIV 골프 개막전 리야드 출전

빅토르 페레즈(프랑스)가 LIV 골프로 이적한다.


미국 골프 전문 매체 골프위크는 18일(현지시간) "페레즈가 미국프로골프(PGA) 투어 2025시즌 마지막 대회인 RSM 클래식 출전 선수 명단에 있었지만 이 대회에 불참한다"며 "대신 페레즈는 2026시즌부터 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프에서 뛰기로 했다"고 보도했다.

빅토르 페레즈가 PGA 투어에서 LIV 골프로 둥지를 옮긴다. LIV 골프 제공

빅토르 페레즈가 PGA 투어에서 LIV 골프로 둥지를 옮긴다. LIV 골프 제공

페레즈는 올해 PGA 투어 페덱스컵 포인트 순위 108위를 달리고 있다. RSM 클래식에서 톱 5 성적을 내면 페덱스컵 순위 100위 안에 들며 2026시즌에도 PGA 투어 출전 자격을 유지할 수 있었지만 마지막 대회 출전 대신 내년부터 LIV 골프에서 뛰는 것을 선택했다. 현재 세계랭킹 120위인 페레즈는 내년 2월 LIV 골프 시즌 개막전인 리야드 대회부터 출전한다.

페레즈는 1992년생이다. PGA 투어 우승은 없지만 DP월드투어에서 통산 3승을 거뒀다. 올해 메이저 대회인 US오픈에선 공동 19위에 올랐다. 이번 시즌 PGA 투어에서 낸 가장 좋은 성적은 6월 RBC 캐나다 오픈 공동 9위다. 지난해 파리 올림픽에는 프랑스 국가대표로 출전해 4위를 차지했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
