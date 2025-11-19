최고 호텔리어 양성해요… 신라대·아난티, 산학협력 협약

"관광·서비스산업 경쟁력 강화"



맞춤형 일자리, 공동 연구·지원

신라대학교(총장 허남식)가 관광·서비스 산업의 경쟁력을 높이고 맞춤형 인재 양성을 위해 부산 아난티(대표 이만규)와 손잡았다.

지난 18일 신라대 대학본부 6층 총장접견실에서 허남식 총장과 부산 아난티 장준성 이사, 양 기관의 주요 관계자들이 참석한 가운데 업무협약식이 진행됐다.

양 기관은 관광·서비스 산업의 경쟁력을 강화하고 실질적인 산학 협력 관계를 구축해 맞춤형 일자리 제공과 공동 발전에 힘을 쏟는다.

신라대 허남식 총장(왼쪽)과 아난티 장준성 이사가 협약을 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 양측은 △현장 맞춤형 교육과정 공동 개발 및 운영 △호텔 관계자 특강, 실무진 멘토링 등 진로·취업 프로그램 운영 △재학생 및 졸업(예정)자를 위한 현장실습, 인턴십 등 직무 체험 기회 제공 △산업 발전을 위한 공동연구 및 학술 활동 지원 등 다양한 협력을 강화해 나가기로 했다.

신라대는 이번 협약을 계기로 글로벌 관광도시로 성장하는 부산의 흐름에 맞춰 관광·호텔 분야 인재를 양성하고 지역 산업 수요에 부합하는 맞춤형 교육을 확대해 지역사회 발전에 기여할 계획이다.

신라대 장희정 대학일자리플러스센터장은 "우수한 교육 인프라를 갖춘 대학과 최고 수준 호텔 인프라의 결합으로 미래형 관광·서비스 인재 양성에 시너지 효과가 기대된다"고 말했다.

장 센터장은 "실무 적응력이 뛰어난 인재를 지속해서 배출하고 대학과 산업이 함께 성장하는 협력 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

부산 아난티 장준성 이사는 "현장 적응력이 뛰어난 호텔·관광 인재를 함께 발굴해 육성하고 아난티 부산 플랫폼을 기반으로 지역 청년에게 양질의 일자리를 창출해 지역 산업에 기여하는 모범적 산학협력 모델을 구축해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



