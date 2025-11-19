본문 바로가기
광명시, 고액·상습체납자 290명 명단 공개

정두환기자

입력2025.11.19 14:56

시계아이콘00분 23초 소요
지방세·세외수입 1년이상, 1000만원 이상 체납자 대상

경기도 광명시는 지방세와 세외수입 고액·상습 체납자 290명의 명단을 19일 시청 홈페이지를 통해 공개했다.

광명시, 고액·상습체납자 290명 명단 공개
이번 명단 공개 대상은 체납발생일부터 1년이 지난 지방세와 지방행정제재·부과금 등 세외수입 1000만원 이상 체납자다.


명단은 기존 공개 대상자 240명(체납액 179여억원)에 신규 공개 대상자 50명(17억여원)을 더한 것으로, 성명·나이·주소·체납액 등이 공개 대상이다.

시는 두 차례 경기도 지방세심의위원회 심의를 거쳐 명단을 확정했으며, 광명시청 누리집과 경기도청 누리집의 배너에 연결된 위택스 바로가기를 통해 명단을 확인할 수 있다.


단 올해 1월 1일 기준으로 1차 심의가 확정된 명단 공개 대상자 중 지속적인 납부 독려로 체납액의 50% 이상 납부한 14명은 최종 공개 대상에서 제외했다.


김선미 광명시 세정과장은 "앞으로도 납세 능력이 있음에도 세금을 회피하는 체납자는 끝까지 추적해 징수하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
