영월군, 공공산후조리원 개원 첫 산모 맞이

이종구기자

입력2025.11.19 10:31

강원도 영월군이 지난 18일 공공산후조리원을 개원한 가운데 첫날 3명의 산모가 입실하며 본격적인 운영을 시작했다. 첫 번째 주인공은 영월의료원에서 출산한 영월군 거주 산모다.

영월군이 지난 18일 공공산후조리원을 개원한 가운데 첫날 3명의 산모가 입실했다. 영월군 제공

개원 이전부터 태백·평창·정선·제천·단양 등 인근 지역의 산모와 예비 산모들로부터 예약 문의가 쇄도하고 있다.


한편, 영월군 공공산후조리원은 지방소멸대응기금 22억5000만원 등 총 69억원을 투입해 건립되었으며, 산모들의 회복과 신생아 건강을 체계적으로 지원하기 위한 다양한 프로그램을 제공한다.

특히 '산모 요가', '신생아 목욕법 교육', '신생아 응급처치 교육' 등 고품격 프로그램을 통해 산모의 신체 회복과 초기 양육 준비를 돕는다. 해당 프로그램은 산후 회복 스트레칭과 호흡법, 신생아 피부·목욕 관리 실습, 응급 상황 시 대처 요령 등으로 구성돼 있어, 산모들이 퇴소 후에도 안정적으로 육아를 시작할 수 있도록 지원한다.


영월군은 향후 지방소멸대응기금을 추가 확보해 산모와 신생아에게 더욱 다양한 서비스를 제공하고 산후 회복 지원 프로그램을 확대해 나갈 계획이다. 아울러 지방소멸대응기금을 인구감소와 지방소멸 위기 극복을 위한 마중물로 삼아, 아이 낳고 기르기 좋은 도시 조성을 지속적으로 추진하겠다고 밝혔다.




영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
