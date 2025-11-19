본문 바로가기
토스뱅크, '사라진 우리집 생활비 찾기' 이벤트

오규민기자

입력2025.11.19 09:30

생활비 항목 선택 후 응모 시
추첨 통해 10팀 200만원 상금 지급

토스뱅크가 오는 12월5일까지 '사라진 우리집 생활비 찾기' 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다. 이번 이벤트는 연말을 맞아 가족, 연인 등 짝꿍과 함께 일상 속 생활비를 점검하고, 현명한 소비습관을 만들어갈 수 있도록 기획됐다.


토스 애플리케이션(앱)에서 '사라진 우리집 생활비 찾기' 이벤트 페이지에 접속해 '우리집 생활비를 털어가는 주범(생활비 항목)'을 짝꿍 초대를 통해 함께 선택한 후 응모하기를 누르면 된다. 생활비 항목은 배달, 여행, 쇼핑·취미, 교통, 문화생활, 커피·간식 등으로 구성됐으며, 추첨을 통해 총 10팀에 각 200만원(세전)의 상금이 지급된다.

특히 이벤트 기간 동안 짝꿍과 함께 2인 모임통장(모임통장·부부통장·동아리통장 포함)을 보유한 고객은 당첨 확률이 2배로 높아진다. 당첨금은 두 사람이 공동으로 이용 중인 2인 모임통장으로만 지급된다.

이번 이벤트는 토스뱅크의 '2인 모임통장'을 생활비 관리용으로 활용하는 고객들이 늘어나고 있는 점에 착안했다. 실제로 모임통장 전체 계좌 중 약 50%가 2인 모임통장으로 사용하고 있으며, 커플과 부부 고객은 이를 통해 매달 고정비를 함께 관리하고 각자의 카드로 결제 내역을 투명하게 공유하고 있다.


토스뱅크 관계자는 "연말을 맞아 함께 생활비를 관리하는 고객들의 재미와 실질적 혜택을 더했다"며 "앞으로도 함께 쓰는 금융 경험을 확대해, 커플-부부 고객이 더 편리하게 금융을 나누는 문화를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
