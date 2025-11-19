李대통령, 오늘 한-UAE 경제인 회동…이재용 등 참석

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 한-UAE 확대회담을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 19일(현지시간) 한-아랍에미리트(UAE) 비즈니스 라운드 테이블에 참석해 경제협력 강화 방안을 논의한다.

대통령실은 이날 이 대통령이 UAE에서 양국 경제인 등 50여명과 비즈니스 라운드 테이블에 참석한다고 밝혔다.

이번 행사는 이 대통령의 UAE 국빈 방문을 계기로 마련된 경제 행사다. 한국경제인협회, 대한무역투자진흥공사, UAE 대외무역부, 아부다비 상공회의소가 공동 주최한다.

우리 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 조주완 LG전자 CEO 등이 참석할 것으로 알려졌다.

회의에서는 첨단산업, 에너지·인프라·방산, 문화 등 양국의 핵심 산업을 중심으로 미래 협력 방안이 논의될 전망이다.

대통령실은 "이번 비즈니스 라운드테이블을 통해 한국과 UAE가 100년의 동행을 함께하기 위한 여정에서 양국 간 경제협력의 지평이 더욱 확장될 것으로 기대된다"고 설명했다.

이 대통령은 같은 날 오후 현지에 파병된 아크부대 장병을 찾아 격려할 계획이다. 이 일정을 끝으로 이 대통령은 2박 3일간의 UAE 국빈 방문 일정을 마무리하고 이집트 카이로로 이동한다.





