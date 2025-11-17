이 대통령, 아부다비 도착…UAE는 전투기 4대로 호위 비행

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문하는 이재명 대통령이 17일(현지시간) 아부다비 왕실공항에 도착해 안내받고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 17일(현지시각) 아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비에 국빈 자격으로 도착했다. 이 대통령 취임 후 첫 중동 국가 방문이다.

이 대통령은 이날 오전 서울공항을 출발해 현지시각 오후 3시쯤 아부다비 왕실공항에 도착했다. 이번 방문에선 이 대통령이 탑승한 공군 1호기가 아랍에미리트 영공에 진입하자 전투기 4대가 국빈 예우 차원에서 호위 비행을 했다.

현지 공항에는 칼둔 칼리파 알 무바락 퍼스트아부다비뱅크(FAB) 비상임 이사 겸 이사회 운영위원회 의장, 마이사 빈트 살렘 알-샴시 국무장관, 압둘라 사이프 알 누아이미 주한대사 등이 이 대통령을 마중했다. 전략경제협력특사 자격으로 먼저 아랍에미리트를 방문했던 강훈식 대통령 비서실장도 이 대통령을 맞았다.

이 대통령은 아랍에미리트에서 2박3일간 정상회담 등 일정을 소화한다. 첫날인 이날은 현지 현충원과 고 자이드 빈 술탄 알나하얀 초대 대통령 영묘 방문이다. 저녁에는 재외동포, 지상사들과 만찬을 한다. 다음날인 18일에는 공식 환영식, 한·UAE 정상회담, 국빈 오찬이 이뤄진다. 이날 아랍에미리트와 방산 등의 협력을 위한 양해각서(MOU)도 체결할 계획이다. 이어 19일에는 경제인 간 협력 방안을 논의하는 비즈니스 라운드테이블 행사가 열린다. 이 자리에는 이재용 삼성전자 회장과 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석할 예정이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>