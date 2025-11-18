"5년 뒤 한국 10대 수출 업종 전부 중국에 추월 당해" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①한경협 "중국, 5년 뒤 한국 주력사업 다 추월한다"

②'씨 마른 전세'…서민 주거비 부담 크게 늘었다

③車 보험 줄줄이 적자…보험료 인상 탄력

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 일제히 하락

○상당수 기술주 하락세 이어져

○엔비디아 실적 발표와 고용 지표 주목

TOP 3 NEWS

■ "중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다" ○'한·미·일·중 경쟁력 현황 및 전망 조사'

○中, 가격·기술·인력 등 한국 경쟁력 추월

○대외 리스크 최소화, 규제 등 완화 필요

■ [10·15 대책 한달] 신혼부부 발동동…서울 외곽지역 전세 매물 씨가 말랐다 ○서초구 전세매물 79% 증가

○은평·성북 등 규제 이후 감소

○임차 수요 증가에 전세난

■ 3분기 4대 손보사 車보험 줄줄이 적자전환…내년엔 보험료 오를까 ○4대 손보사 3분기에만 車보험 2300억원 적자

○보험료 인하·보험사기 증가…손해율도 손익분기점 넘어서

○"동결이나 인상 불가피"

그래픽 뉴스 : 같은 물인데 왜 비싼가 했더니…생수시장 '라벨의 함정'

○NB(제조사 브랜드)·PB(유통사 브랜드) 따라 출고가 '두 얼굴'

○수원지보다 라벨이 가격 만들어

○투명성 사각지대에 놓은 생수 산업

돈이 되는 法

■ 드라마 '김부장'의 좌천, 현실이라면?…"소송 시 승소 가능성 있어" ○"업무상 필요보다 불이익 크면 부당"

○법리적으로 가능하나 소송 부담 커

○실제 소송 이어지는 경우도 많지 않아

■ [판결] 직장내 괴롭힘 이유로 전보 "사내 기준 맞지 않아 부당" ○직장 내 괴롭힘 이유로 성남서 나주로 근무지 변경

○재판부 "전보가 업무상 필요성 충족 못해"

○"수도권 내 지사·사업소만 13개"

■ SK에코플랜트 행정소송 2건 동시 진행 ○'시흥 교량 붕괴'로 국토부서 영업정지 처분

○증선위서 '자회사 매출 부풀리기'에 따른 임원 면직 권고

○서울행정법원서 진행

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 더핑크퐁컴퍼니 상장, 확정공모가 3만8000원

코스닥 아로마티카 청약, 확정공모가 8000원

코스닥 미래에셋비전스팩 8호 청약, 확정공모가 2000원

○해외



