"5년 뒤 한국 10대 수출 업종 전부 중국에 추월 당해" [3분 브리프]

입력2025.11.18 08:00

[한 눈에 읽기]
①한경협 "중국, 5년 뒤 한국 주력사업 다 추월한다"
②'씨 마른 전세'…서민 주거비 부담 크게 늘었다
③車 보험 줄줄이 적자…보험료 인상 탄력

"5년 뒤 한국 10대 수출 업종 전부 중국에 추월 당해" [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제히 하락

○상당수 기술주 하락세 이어져

○엔비디아 실적 발표와 고용 지표 주목

TOP 3 NEWS
■ "중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"
○'한·미·일·중 경쟁력 현황 및 전망 조사'
○中, 가격·기술·인력 등 한국 경쟁력 추월
○대외 리스크 최소화, 규제 등 완화 필요
■ [10·15 대책 한달] 신혼부부 발동동…서울 외곽지역 전세 매물 씨가 말랐다
○서초구 전세매물 79% 증가
○은평·성북 등 규제 이후 감소
○임차 수요 증가에 전세난
■ 3분기 4대 손보사 車보험 줄줄이 적자전환…내년엔 보험료 오를까
○4대 손보사 3분기에만 車보험 2300억원 적자
○보험료 인하·보험사기 증가…손해율도 손익분기점 넘어서
○"동결이나 인상 불가피"
그래픽 뉴스 : 같은 물인데 왜 비싼가 했더니…생수시장 '라벨의 함정'
○NB(제조사 브랜드)·PB(유통사 브랜드) 따라 출고가 '두 얼굴'

○수원지보다 라벨이 가격 만들어

○투명성 사각지대에 놓은 생수 산업

돈이 되는 法
■ 드라마 '김부장'의 좌천, 현실이라면?…"소송 시 승소 가능성 있어"
○"업무상 필요보다 불이익 크면 부당"
○법리적으로 가능하나 소송 부담 커
○실제 소송 이어지는 경우도 많지 않아
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111714234368675
■ [판결] 직장내 괴롭힘 이유로 전보 "사내 기준 맞지 않아 부당"
○직장 내 괴롭힘 이유로 성남서 나주로 근무지 변경
○재판부 "전보가 업무상 필요성 충족 못해"
○"수도권 내 지사·사업소만 13개"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111714273292804
■ SK에코플랜트 행정소송 2건 동시 진행
○'시흥 교량 붕괴'로 국토부서 영업정지 처분
○증선위서 '자회사 매출 부풀리기'에 따른 임원 면직 권고
○서울행정법원서 진행 
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111714324237047

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 더핑크퐁컴퍼니 상장, 확정공모가 3만8000원

코스닥 아로마티카 청약, 확정공모가 8000원

코스닥 미래에셋비전스팩 8호 청약, 확정공모가 2000원


○해외

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -3℃(5℃) ｜최고기온 : 6℃(1℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




