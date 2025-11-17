광주시, '오포대교~양촌사거리 도로 개설 공사' 주민설명회 개최

경기 광주시는 지난 13일 오포1동 행정복지센터에서 '오포대교~양촌사거리 간(중로1-16호선) 도로 개설 공사' 추진을 위한 사업설명회 및 주민 의견을 청취했다.

이번 사업은 기존 순환도로망 4구간(추자~매산)이 의왕~광주 민자 고속도로 추진으로 대체됨에 따라 매산·양벌동 일대의 교통 혼잡을 해소하기 위한 새로운 대안을 마련하고자 추진되는 도로 확포장 사업이다.

이 사업은 총 265억원을 투입해 오포교차로부터 양촌사거리까지 약 940m 구간을 왕복 4차로로 확·포장하고 보도를 신설하는 내용이다.

특히, 구간 내 위치한 오포대교는 기존 구조물을 철거하고 재신설하는 방안이 포함돼 통행 안정성과 구조적 안전성이 강화될 전망이다.

이번 도로가 개설되면 올해 왕복 4차로로 확장 개통한 '역동~양벌 간(중로1-14호선)'과 2022년 개통한 '장지~매산 간(중로1-15호선)'을 거쳐 '오포대교~양촌사거리(중로1-16호선)'까지 연결되는 총체적 도로망이 완성된다. 이를 통해 오포권 교통흐름이 대폭 개선될 것으로 기대되며 국도 43호선과 45호선을 연계해 세종~포천 등 주변 고속도로 접근성 또한 향상될 것으로 전망된다.

주민설명회에서는 질의응답을 통해 다양한 의견이 제시됐으며 시는 주민들이 제안한 의견을 설계 및 시공 단계에 적극 반영해 공사로 인한 불편을 최소화하고 소통을 강화하면서 사업을 원활히 추진해 나갈 계획이다.

방세환 시장은 "이번 사업은 매산·양벌동 주민들의 생활과 직결될 뿐 아니라 광주시 주요 간선도로와 국도를 잇는 중요한 교통축을 완성하는 사업"이라며 "주민 의견을 존중하면서 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



