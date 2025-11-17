본문 바로가기
나태주 시인과의 만남..."일상의 순간이 곧 문학이 된다"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.17 11:00

대전동부교육지원청, '가족과 함께 가는 독서문학기행' 운영

사진=대전교육청 제공

사진=대전교육청 제공

나태주 시인과 대전동부교육지원청이 지난 15일 충남 공주 나태주풀꽃문학관에서 동부 관내 초등학생과 보호자가 함께하는 '가족과 함께 가는 독서문학기행'을 운영했다.


이번 독서문학기행은 '나의 詩 이야기-살며, 느끼며, 생각하며!'를 주제로 진행됐으며, 가족이 함께 시를 읽고 쓰며 서로의 마음을 이해하는 문학 체험의 장이 됐다.

참여 가족들은 문학관 탐방, 가족 보물찾기, 나만의 풀꽃 시 창작 활동 등 다양한 프로그램을 통해 시와 문학을 보다 친근하게 경험했다.


특히, 나태주 시인과의 만남이 이루어져 참가자들은 시인의 삶과 작품 세계를 직접 들으며 '일상의 순간이 곧 문학이 된다'는 메시지를 생생하게 느낄 수 있었다.


가족들이 함께 만든 '시'는 행사 이후 작품집 '나의 詩 이야기-살며, 느끼며, 생각하며!'로 엮어 공유할 예정이다.

이번 프로그램은 단순한 현장 체험을 넘어, 가족 간의 소통과 정서적 유대를 강화하고 학생들의 창의적 표현 능력과 인문학적 감수성을 기르기 위해 마련됐다. 문학적 경험을 통해 가족이 서로를 이해하고 공감하는 시간이 마련되었다는 점에서 의미가 컸다.


대전동부교육지원청 양수조 교육장은 "가족이 시를 통해 서로의 내면을 들여다보고 일상 속 아름다움을 발견하는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 지역의 문화·문학 자원을 적극 활용해 학생들의 인문학적 소양을 확장하고, 삶과 문학을 연결하는 교육 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
