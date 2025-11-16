민주콩고·M23반군, 도하서 평화협정 기본합의서 서명

콩고민주공화국(민주콩고)과 동부 일대를 장악한 투치족 반군 M23이 15일(현지시간) 카타르 도하에서 평화협정 기본합의서에 서명했다고 알자지라방송 등 매체가 16일 보도했다.

M23 반군이 항복한 정부군을 호송하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중재국 카타르 외무부는 지난 7월 양측이 도하에서 맺은 휴전 협정에 따른 조치로 포괄적 최종 평화협정을 체결하기 위해 필요한 내용을 담았다고 설명했다.

민주콩고 정부는 성명에서 이번 합의서에는 평화 협정의 토대가 될 8개의 이행 의정서가 담겼다고 전했다. 이 중 포로 교환과 휴전 이행 감독 등은 지난 9월과 지난달 서명됐고, 반군 통제 지역내 국가 권위회복, 인도적 지원 접근 등 6개 이행 의정서는 추가 협의가 필요하다.

도하에서 M23을 대표한 벤자민 음보니파는 "기본합의서에는 구속력 있는 조항이 없다"며 현장의 상황을 바꾸지 않을 것"이라고 강조했다.

카타르와 양측을 중재한 도널드 트럼프 미국 대통령의 아프리카 담당 선임고문인 마사드 블로스는 "양측이 서명한 합의서는 중대한 이정표지만 전체 과정의 출발점"이라고 말했다.

코발트, 구리 등 전략 광물이 풍부한 민주콩고 동부지역은 M23을 비롯한 100여개의 무장세력이 난립해 30년 넘게 분쟁에 시달렸다. M23은 올해 초 공세를 강화해 동부 최대 도시인 북키부주 주도 고마에 이어 남키부주 주도 부카부가지 장악했다.

민주콩고, 유엔, 서방 국가 등은 M23의 배후로 르완다를 지목했지만 르완다는 이를 부인하고 있다. 민주콩고 정부는 지난 6월 말 미국과 카타르의 중재로 르완다와 평화협정을 맺은 데 이어 지난 7월 M23과 휴전했으나 분쟁은 계속되고 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>