LGD, '전장 동맹' 벤츠 전기차에 디스플레이 공급

LG디스플레이가 메르세데스-벤츠의 차세대 전기차에 초대형 디스플레이를 공급하기로 하면서, 전장(차량용 전자·전기장비) 분야 LG-벤츠 간 '혁신 파트너십'이 본격화하는 모습이다.

16일 업계에 따르면 LG디스플레이는 2026년형 벤츠 GLC EV(전기차)에 40인치 초대형 차량용 디스플레이를 공급한다. 벤츠 GLC EV는 내년 상반기 북미·유럽 시장에 출시될 전망이다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장은 지난 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 LG전자·LG디스플레이·LG에너지솔루션·LG이노텍 등 LG그룹 주요 계열사와 만나 전략적 협업 강화 등을 논의했다.

LG디스플레이가 공급하는 제품은 옥사이드 박막트랜지스터(TFT) 기반의 액정표시장치(LCD) 40인치 디스플레이로 알려졌다. 옥사이드 TFT는 디스플레이에서 고해상도·대형화·저전력 등을 충족하는 차세대 기술로, 이를 기반으로 한 차량용 디스플레이가 적용되는 건 처음이다. 해당 디스플레이는 벤츠의 차세대 인포테인먼트 시스템 'MBUX 하이퍼스크린'에 적용될 것으로 보인다.

LG디스플레이는 2004년 벤츠와 차량용 디스플레이 프로젝트를 시작한 뒤 20년 넘게 긴밀한 협력 관계를 이어오고 있다. 2020년부터 P(플라스틱)-유기발광다이오드(OLED)도 공급 중이다.

무엇보다 이번 성과가 최근 벤츠 경영진의 방한과 맞물렸다는 점에서 주목된다. 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장은 지난 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 LG전자·LG디스플레이·LG에너지솔루션·LG이노텍 등 LG그룹 주요 계열사와 만나 전략적 협업 강화 등을 논의했다.

LG디스플레이 측은 "고객사와 관련된 내용은 밝힐 수 없다"고 했다.





