S-OIL, '빠른주유'에 N페이 결제 도입…전국 1700곳서 사용

MY S-OIL ‘빠른주유’ 서비스 편의성 강화

에쓰오일(S-OIL)은 자사 간편결제 서비스 '빠른주유'에 네이버페이(Npay) 결제 기능을 새롭게 적용했다고 16일 밝혔다.

S-OIL, MY S-OIL 앱 '빠른주유'에 네이버페이(Npay) 도입 이미지. 에쓰오일 제공

'빠른주유'는 MY S-OIL 앱에 등록된 카드·포인트·쿠폰 등을 연동해 실물 카드 없이 결제할 수 있는 서비스로, 이번 업데이트로 고객은 N페이를 결제 옵션으로 선택한 뒤 단말기 바코드를 스캔해 주유비를 지불할 수 있다. 해당 기능은 지난달 27일부터 적용돼 전국 약 1700개 '빠른주유' 가능 주유소에서 이용할 수 있다.

S-OIL은 '빠른주유'와 연계한 각종 프로모션도 진행 중이다. 오는 27일까지 'MY S-OIL 구도일 Dream' 행사에 참여한 고객 중 5만원 이상 주유( LPG 3만원 이상 충전) 시 모바일 주유쿠폰 등을 제공할 예정이다. 당첨자는 MY S-OIL 앱에서 '빠른주유' 전용 3000원 쿠폰을 추가로 받을 수 있다. 행사 기간 누적 주유액 12만원 이상이면 공기청정기, 게임기 등 경품 응모권도 제공된다.

연말까지 운영되는 '스탬프런 이벤트'에서는 누적 결제 금액에 따라 스탬프를 적립해 주유상품권, 치킨 기프티콘, '빠른주유' 쿠폰 등 경품을 받을 수 있다. S-OIL 관계자는 "디지털 결제 트렌드에 맞춰 N페이 기능을 도입했다"며 "앞으로도 다양한 결제 옵션을 확대해 고객 편의를 높이겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



