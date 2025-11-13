본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도민 지지 굳건…김영록 지사 직무수행평가 12개월 연속 1위

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.13 17:39

수정2025.11.13 17:45

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리얼미터 10월 광역단체장 평가 공개
김 지사 52.4%로 전체 1위 이름 올려

김영록 전남도지사

김영록 전남도지사

AD
원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사가 광역단체장 직무 수행 평가에서 1위를 기록했다. 12개월 연속 1위 자리 수성이다.


13일 여론조사 전문기관 리얼미터에 따르면 2025년 10월 광역단체장을 대상으로 한 직무수행 평가에서 김 지사는 지난달보다 2.5% 포인트 하락했음에도 52.4%를 기록하며 전체 1위를 차지했다.

김 지사는 지난해 11월부터 줄곧 1위에 이름을 올리고 있다.


김 지사에 이어 이철우 경북지사는 3.0%포인트 상승한 52.3%로 두 계단 오른 2위, 김관영 전북 지사는 0.6%포인트 내린 51.5%로 3위를 차지했다.


반면 강기정 광주시장은 지난달에 이어 12위권 밖으로 밀려 자세한 순위가 공개되지 않았다.

이번 조사는 전국 18세 이상 1만3,600명을 대상으로 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%, 응답률은 3.6%이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성 3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

1~9월 나라살림 적자 102.4조 역대 두 번째

새로운 이슈 보기