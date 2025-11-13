본문 바로가기
김포시, 2025년 도시계획위원회 역량강화 연찬회 개최

이종구기자

입력2025.11.13 17:14

여성친화도시·위원회 운영·개발행위허가 심의 분야 심도있게 토의

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 11일 시청 중회의실에서 도시계획위원회 위원을 대상으로 역량강화 연찬회를 개최했다.

김포시가 지난 11일 시청 중회의실에서 도시계획위원회 위원을 대상으로 역량강화 연찬회를 개최하고 있다. 김포시 제공

김포시가 지난 11일 시청 중회의실에서 도시계획위원회 위원을 대상으로 역량강화 연찬회를 개최하고 있다. 김포시 제공

도시계획위원회는 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률' 제113조에 따른 법정위원회로 도시·군관리계획 등 심의와 자문을 담당하고 있으며, 도시계획·건축·교통·조경 등 관련 분야의 전문가 25명이 활동하고 있다.


올해 총 21회의 도시계획위원회가 개최됐으며, 도시계획 및 개발행위 허가 등 총 96건의 안건을 심의했다. 원안 및 조건부 수용률은 92%, 재심의율 7%, 부결률 1%로 나타났다.

이번 연찬회에서는 ▲위원회 운영 방식과 연간 회의 일정 ▲여성친화도시 조성을 위한 심의 시 고려사항 ▲개발행위허가 심의 과정의 주요 지적사항 반영 계획을 다뤘으며, 지난 3월 개정된 도시계획조례의 주요 내용도 공유했다.


한편, 한 위원은 타 지자체에서 이미 시행 중인 '종이 없는 심의 시스템' 구축의 필요성을 제안하며, 노트북 또는 태블릿을 활용한 회의 운영을 건의하는 등 적극적인 의견이 나왔다.


김포시는 "앞으로도 관련 부서와 협업하여 강사 초빙, 토론의 장 마련 등 다양한 방법을 통해 도시계획위원회의 내실을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
