본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

김동연 "부천 제일시장 부상자 진료·상인 심리상담·시설물 복구 지원"

이영규기자

입력2025.11.13 17:13

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 부천 제일시장 사고 유가족에 위로를 전했다. 또 부상자 진료에 차질이 없도록 적극 지원하겠다고 약속했다.


김동연 지사는 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "부천 제일시장 사고 현장에 다녀오는 길"이라며 "먼저 오늘 사고로 유명을 달리하신 분들의 명복을 빌며 유가족들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 했다.

이어 "부상당하신 시민들께서도 조속히 쾌유하시길 기원한다"며 "사고 소식을 듣자마자 우선 부상자 진료에 차질이 없도록 하고 추가 인명피해 등 이후 상황도 면밀히 살피도록 지시했다"고 전했다.


김동연 경기도지사가 13일 자신의 SNS에 올린 글

김동연 경기도지사가 13일 자신의 SNS에 올린 글

AD
원본보기 아이콘

특히 "이번 사고로 많이 놀라셨을 상인과 시민들의 심리 안정도 지원하도록 했다"며 "파손된 시장 시설물 복구와 추가 피해 방지를 위한 안전진단까지 후속 조치도 꼼꼼하게 챙기겠다"고 덧붙였다.


앞서 이날 오전 10시55분께 60대 A씨가 몰던 트럭이 부천 제일시장으로 돌진해 70대 여성 2명이 숨지고 18명이 중경상을 입었다.

소방 당국은 부상자 18명 중 3명은 긴급환자(의식장애), 6명은 응급환자, 나머지 9명은 비응급 환자로 분류했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성 3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

美셧다운 끝났다…Fed '금리 인하' 가능성 촉각

새로운 이슈 보기