본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시에 충청권 25개 기업 모여 '여성일자리박람회' 개최

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.13 17:11

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

18일 정부세종컨벤션센터서 현장면접·창업자문 운영

포스터= 보건복지국 인구여성가족과 제공

포스터= 보건복지국 인구여성가족과 제공

AD
원본보기 아이콘

이달 18일 정부세종컨벤션센터 기획전시장에서 '여성 일자리 박람회'를 개최한다.


세종시가 주최하고 세종여성새로일하기센터가 주관하는 이 박람회는 여성의 취·창업 동기를 부여하고, 능력 있는 여성 인재를 기업과 연계시키기 위해 마련됐다.

박람회는 세종과 대전, 충남 공주 소재 25곳 기업이 참여, 현장 채용관을 운영하고 창업상담관과 구직상담관, 창업자 프리마켓을 운영한다.


특히 지역 내 일자리 유관기관 외에도 대전광역새일센터와 대전 배재대 ICT 새일센터, 공주새일센터가 함께 다채로운 채용 연계 사업을 안내할 예정이다.


게다가 3차원 식품 기술 전문가와 조향사, 색채 심리상담사 직업체험관과 이력서·자기소개서 자문, 인공지능(AI) 면접, 증명사진 촬영 등 다양한 부대행사도 이어진다. 박람회는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 자녀 동반 여성을 위한 자녀 돌봄 구역도 함께 운영된다.

박람회 관련 자세한 사항은 세종여성새로일하기센터로 문의하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성 3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

美셧다운 끝났다…Fed '금리 인하' 가능성 촉각

새로운 이슈 보기