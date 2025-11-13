본문 바로가기
"원정출산 막는다" 충남 논산에 공공산후조리원 개원

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.13 16:47

논산시 '공공산후조리원 별빛' 정식 운영 돌입…민간의 절반 비용·의료 안전 강화

"원정출산 막는다" 충남 논산에 공공산후조리원 개원
충남 논산시의 숙원사업이었던 공공산후조리원이 문을 열면서, 충남 남부권 산모들이 타지역으로 원정 출산을 떠나지 않아도 되는 기반이 마련됐다.


'아이 낳고 키우기 좋은 도시' 구축을 위한 논산시의 산후돌봄 공공의료 체계가 본격 가동된다.

논산시는 13일 '충남논산공공산후조리원 별빛' 개원식을 열고, 19일부터 2주간의 시범 운영을 거쳐 12월부터 정식 운영에 들어간다.


'공공산후조리원 별빛'은 충남 남부권 최초 공공산후조리원으로, 임신·출산·산후 회복을 잇는 공공의료 지원체계 구축과 지역 산모들의 원정 출산 방지가 핵심 목표다.


산후조리원은 총사업비 124억 원(국비 3억·도비 50억·시비 71억)을 투입해 지상 3층, 연면적 2,285㎡ 규모로 조성됐다.

이 곳에는 모자동실 15실(다둥이실 1실 포함), 신생아실, 수유실, 가족 카페 등 다양한 공간을 갖췄다.


또 공기살균·청정 시스템, 스마트 온습도 제어, 음압 설비 등 감염 예방 장비를 설치해 전문 의료기관 수준의 안전성을 확보했다.


신생아실에는 개별 카메라를 설치해 부모가 언제든 아기의 모습을 확인할 수 있다.


이용 요금은 민간의 절반 수준인 2주 182만 원이며, 저소득층과 다자녀 가정은 최대 50% 요금 감면을 받을 수 있다. 예약은 분만 예정 월 기준 2개월 전, 매달 첫째 주 월~목요일 오후 2시부터 선착순으로 진행된다.


백성현 시장은 "공공산후조리원 별빛은 논산이 아이를 품는 도시로 나아가는 출발점"이라며 "향후 출생아 증가로 15실이 부족해진다면 시설 확충도 적극 검토하겠다"고 밝혔다.


그러면서 "지역에서 안전하게 출산·양육할 수 있는 환경을 지속 강화하겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
