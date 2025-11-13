벤츠 회장 "LG는 유일무이한 회사…AI·에너지저장 협력 논의"

올라 칼레니우스 CEO, LG그룹 경영진 회동



메르세데스-벤츠 그룹이 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 300 등락률 -0.35% 거래량 239,853 전일가 85,400 2025.11.13 15:44 기준 관련기사 [마켓 ING]4000선 내준 코스피, 당분간 숨고르기 예상'빅3' 마지막 퍼즐은… LG vs 현대차 200조 클럽 문턱서 격돌[클릭 e종목]"LG, 배당 안정성과 배당성향 주목…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 그룹과 미래 모빌리티 분야에서 협력을 강화키로 했다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)는 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 조주완 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 92,950 전일대비 50 등락률 +0.05% 거래량 986,615 전일가 92,900 2025.11.13 15:44 기준 관련기사 사상 최대 증시, 증권업 실적도 고공행진… 업종 전반에 온기 확산더 높아진 온실가스 감축 상한선…산업계 "주력산업 손발 스스로 묶는 것"다우, 근우와 손잡고 '데이터센터 액체 냉각 솔루션' 공동 개발 전 종목 시세 보기 close 대표와 정철공 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 13,540 전일대비 60 등락률 -0.44% 거래량 1,355,875 전일가 13,600 2025.11.13 15:44 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지[특징주]LG디스플레이, 3분기 실적 호조 전망에 3일째 강세…신고가[특징주]'OLED 중심 수익성 개선' LG디스플레이, 3.49% 상승 전 종목 시세 보기 close 대표, 김동명 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 484,000 전일대비 8,500 등락률 +1.79% 거래량 254,365 전일가 475,500 2025.11.13 15:44 기준 관련기사 최대 4배 투자금, 연 4%대 금리로 즉시 확보!한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합LG엔솔, 美 스타트업과 '항공우주용 배터리' 개발 나선다 전 종목 시세 보기 close 대표, 문혁수 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 246,500 전일대비 5,500 등락률 -2.18% 거래량 125,594 전일가 252,000 2025.11.13 15:44 기준 관련기사 [특징주]LG이노텍, 3분기 수익성 개선에 7% 상승…신고가내년 韓증시 주도주는 반도체·조선·기계[클릭 e종목]"LG이노텍, 5년만에 실적 개선 국면 진입…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 대표 등 자동차 부품 사업을 담당하는 경영진과 만나 1시간 가량 회동했다. 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표 등도 함께 자리했다.

2년 만에 한국을 방문한 올라 회장은 회동 이후 "소프트웨어중심차량(SDV), 인공지능(AI), 차량 내 AI 에이전트, 에너지저장 사업에 대해서 논의했다"며 "LG그룹과 협력은 국경을 넘어 한계가 없다"고 말했다.

올라 CEO는 "LG만큼 광범위하면서도 깊이 있는 회사는 세계에서 거의 유일무이"하다며 LG를 하나로 묶는 것은 혁신과 최첨단 기술이며, 그래서 메르세데스에서 특별하고 새로운 것을 시도할 때마다 자연스럽게 찾는 파트너 중 하나"라고 평가했다.

이날 양측 경영진은 전동화 중심의 미래 모빌리티 구현, 디지털화와 자동화를 통한 유연하고 지속가능한 글로벌 생산 네트워크 구축 등 메르세데스-벤츠의 미래 비전 실현을 위한 다양한 잠재적 방안을 논의했다.

특히 LG 주요 계열사들의 첨단 기술력과 메르세데스-벤츠의 혁신적 차량 개발 역량을 결합해, 배터리, 디스플레이, 전장 부품 등 다양한 분야에서 새로운 협력 기회를 모색하고 기술 시너지를 확대하기로 뜻을 모았다.

양 그룹은 그동안 긴밀한 기술 파트너십을 이어왔다. LG전자와 LG디스플레이는 'MBUX 하이퍼스크린'을 비롯한 첨단 인포테인먼트 시스템 개발에서 협력해왔으며, LG에너지솔루션은 전기차 배터리셀을 통해 벤츠 전기차 경쟁력을 강화해왔다.

메르세데스-벤츠 그룹과 LG그룹 경영진은 13일 서울 여의도 LG 트윈타워에서 만나 미래 모빌리티 분야 협력 강화를 논의했다. 메르세데스-벤츠 R&D 코리아 컬삿 카르탈 센터장(왼쪽부터), 메르세데스-벤츠 이다 볼프 기업본부 총괄, 메르세데스-벤츠 코리아 마티아스 바이틀 대표이사, 메르세데스-벤츠 그룹 AG 올라 칼레니우스 CEO, LG전자 조주완 CEO, LG디스플레이 정철동 CEO, LG에너지솔루션 김동명 CEO, LG이노텍 문혁수 CEO. 벤츠코리아 원본보기 아이콘

조주완 LG전자 대표는 "사용자 경험 중심의 가치 제안, 통합 SDV 솔루션 포트폴리오, 글로벌 시장에서 입증된 기술력과 신뢰도 등 전장 사업 핵심 경쟁력을 바탕으로 메르세데스-벤츠와의 전략적 파트너십을 더욱 공고히 할 것"이라고 했다.

올라 CEO는 "전략적인 공동의 파트너십이 차세대 차량의 미래를 만들어가는 원동력이라고 굳게 믿는다"며 "LG와 혁신, 품질, 그리고 지속가능성을 기반으로 한 비전을 공유하고 있으며, 양사의 강점을 결합함으로써 전 세계 자동차 산업의 새로운 기준을 세워갈 차량을 만들어가고 있다"고 밝혔다.





