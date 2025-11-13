루닛, 3분기 누적 매출 567억·영업손 634억

의료 인공지능(AI) 기업 루닛 루닛 328130 | 코스닥 증권정보 현재가 39,850 전일대비 7,450 등락률 -15.75% 거래량 2,011,560 전일가 47,300 2025.11.13 15:24 기준 관련기사 [특징주]루닛, '적자 확대' 우려에↓루닛-리벨리온, 글로벌 AI 사업개발 협력 MOU[실전재테크]'버블론' AI주식, 투자해도 괜찮을까 전 종목 시세 보기 close 이 올해 3분기 누적 연결재무제표 기준 매출액 566억5300만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 전년동기 341억 4000만원 대비 66% 증가한 수치로, 루닛 설립 이래 3분기 누적 기준 역대 최고 실적이다.

올해 3분기 매출은 195억 7600만원으로 전년동기 167억7000만원 대비 16.7% 증가했으며, 이 가운데 해외 매출은 181억500만원으로 전체 매출의 약 92%를 차지하며 글로벌 시장에서의 지배력을 재확인했다. 3분기 누적 영업손실은 634억6685만원으로 전년동기 (679억4720만원 대비 32%p 개선됐다.

이번 실적 달성의 핵심 동력은 지난해 5월 인수한 볼파라와의 통합이 완전히 마무리된 것이다. 볼파라는 3분기 누적 365억 7300만원의 매출을 기록하며 전년동기 대비 17% 성장했다.

특히 루닛과의 통합 마케팅 및 제품 교차판매(Cross-selling)가 진행되며, 북미 시장에서의 유방단층촬영술(DBT) 관련 매출은 5분기 연속 성장세를 이어갔다. 전체 매출의 98%가 구독 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어)로 구성돼 있어, 높은 성장률에도 예측 가능한 반복 매출 구조를 형성했다는 점 또한 특징이다.

최근 조직 구조도 '하나의 루닛(One Lunit)' 체제로 완전히 정비됐다. 볼파라의 모기업은 '루닛 인터내셔널(Lunit International)'로, 미국 자회사는 '루닛 아메리카(Lunit Americas)'로 사명을 변경, 각각 미주 외 지역과 북미·중남미 세일즈를 담당한다. 브랜드와 운영 체계의 일원화를 통해 지역별 시장 접근력과 운영 효율성을 동시에 강화한다는 계획이다.

수익성 개선 속도도 가속화되고 있다 루닛 인터내셔널은 올해 3분기 누적 EBITDA(상각전영업이익) 기준 흑자 전환에 이미 성공했으며, 루닛 스코프의 성장도 수익성 개선에 기여하고 있다.

서범석 루닛 대표는 "역대 최고 실적 뿐만 아니라 영업손실률 등 손익 관련 지표가 개선되며 회사가 질적 성장 국면에 진입하고 있다"며 "특히 회사가 매출 성장과 운영 효율화를 동시에 추진하고 있는 만큼, 2027년 흑자 전환 목표 역시 문제없이 순조롭게 진행되고 있다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



