"아태 오리지널 콘텐츠, 글로벌 프랜차이즈로 키운다"

루크 강 디즈니 사장

"IP 생태계 활용해 장기 확장...

일본·한국 콘텐츠 세계서 공감"

루크 강 월트디즈니 아태지역 사장이 13일(현지시간) 홍콩 디즈니랜드에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰'에서 오프닝 연설을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

디즈니가 아시아 태평양 오리지널 콘텐츠를 글로벌 프랜차이즈로 확장하겠다는 장기 전략을 밝혔다.

루크 강 월트디즈니 아태지역 사장은 13일(현지시간) 홍콩 디즈니랜드에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰' 오프닝 연설에서 "디즈니의 장기 목표는 지적재산(IP) 생태계, 인재, 플랫폼을 활용해 아태지역 오리지널 콘텐츠를 글로벌 프랜차이즈로 확장하는 것"이라고 말했다.

그는 "디즈니는 2021년 말 아태지역 오리지널 콘텐츠를 전 세계 스트리밍 시청자에게 선보이겠다는 포부를 밝혔다"며 "불과 몇 년 만에 155편 이상의 탄탄한 라인업을 구축하며 전 세계에서 새로운 시청층을 확보했다"고 설명했다.

이어 "오늘 행사는 디즈니+가 새로운 세계와 이야기를 발굴하며 아태지역 차세대 크리에이터들과의 협업이 깊어지고 있음을 보여준다"고 말했다.

강 사장은 일본과 한국 콘텐츠의 글로벌 성과를 구체적으로 제시했다. "최상위 일본 애니메이션 작품의 경우 글로벌 시청 시간의 60% 이상이 아태지역 외 나라에서 발생하고 있으며, 특히 미국과 유럽 시청자들이 높은 관심을 보인다"고 설명했다.

한국 콘텐츠에 대해서는 "이미 아태지역과 미국에서 사랑받고 있는 한국 스토리텔링이 브라질과 멕시코를 중심으로 중남미에서 빠르게 성장하며 시청자들의 관심을 받고 있다"고 말했다.

그는 디즈니의 차별화 전략도 제시했다. "디즈니 콘텐츠 팀은 웹툰, 만화, 소설, 게임, 음악 등 다양한 분야에서 영감을 받은 현지 최고 스토리텔러들과 협업해왔다"며 "오직 디즈니만이 선사할 수 있는 방식으로 최고의 엔터테인먼트를 전하고자 한다"고 강조했다.

루크 강 월트디즈니 아태지역 사장이 13일(현지시간) 홍콩 디즈니랜드에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰'에서 오프닝 연설을 하고 있다. 원본보기 아이콘

디즈니의 역할에 대해서는 "뛰어난 작가, 감독, 프로듀서, 배우들이 만들어낸 이야기가 전 세계에 닿을 수 있도록 돕는 것"이라며 "이를 위해 디즈니가 보유한 크리에이티브와 마케팅 역량, 사업 전반에 걸친 폭넓은 소비자 접점을 적극적으로 활용하고 있다"고 밝혔다.

강 사장의 발언에서 주목할 부분은 아태 오리지널을 단순히 드라마나 애니메이션으로 끝내지 않고, 프랜차이즈로 키우겠다는 장기 전략이다. 이는 마블과 스타워즈처럼 영화, 드라마, 테마파크, 굿즈를 아우르는 IP 확장 시스템을 아시아 콘텐츠에도 적용하겠다는 의미다.

디즈니는 이날 행사에서 한국의 '메이드 인 코리아', '재혼 황후', '킬러들의 쇼핑몰' 시즌 2, 일본의 '데스 스트랜딩: 고립' 등을 공개했다. 이들 작품이 성공하면 캐릭터 상품, 테마 이벤트, 게임 등으로 확장할 계획이다.

강 사장은 "아태지역 오리지널과 글로벌 일반 엔터테인먼트 콘텐츠를 디즈니+를 통해 지속해서 선보이겠다는 확고한 의지를 다시 한번 확인하는 자리"라고 말했다.





홍콩=이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>