"수험생 여러분 고생했어요" 춘천시티투어, 전국 수험생 무료 탑승

이종구기자

입력2025.11.13 11:18

춘천시, 수험생 대상 춘천시티투어 무료 탑승 이벤트 진행
14일부터 30일까지 수험표·신분증 지참 시 이용 가능
요일별 테마형·순환형 코스 상이…홈페이지·유선 문의

"수능 스트레스, 춘천시티투어 타고 날려버려요."


춘천시티투어 운영사 매일관광㈜는 2025년 대학수학능력시험을 마친 전국 수험생을 대상으로 휴식과 힐링의 시간을 제공하기 위해 무료 탑승 이벤트를 실시한다.

시티투어 버스 전경. 춘천시 제공

무료 탑승 기간은 14일부터 이달 30일까지로 수험표와 신분증을 지참하면 된다.

춘천시티투어는 월요일부터 목요일까지 '테마형'으로, 금요일부터 일요일까지 '순환형'으로 운영되는 가운데 요일별로 코스는 상이하다. 오전 10시부터 춘천역 앞 트래블 아일랜드에서 탑승할 수 있다.


춘천 시티투어 이용방법 및 운영 코스는 시티투어 공식 홈페이지나 운영사인 매일관광에 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 문의하면 된다.

시티투어 탑승 무료 이벤트 홍보 포스터. 춘천시 제공

시 관계자는 "수험생들이 시험으로 쌓인 긴장을 잠시 내려놓고 아름다운 호반도시 춘천에서 여유로운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
