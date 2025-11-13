본문 바로가기
구리시, '구리사랑상품권 5% 적립·결제 이벤트' 추진…연말 소비 활력 기대

이종구기자

입력2025.11.13 11:04

구리시, 구리사랑상품권 5% 추가 적립·결제 이벤트
추경 집행 우수 지자체 성과급으로 연말 소비 진작

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 17일부터 12월 31일까지 '구리사랑상품권 연말 5% 적립금 지원 사업'을 추진한다고 13일 밝혔다.

'구리사랑상품권 연말 5% 적립금 지원 사업' 포스터. 구리시 제공

'구리사랑상품권 연말 5% 적립금 지원 사업' 포스터. 구리시 제공

이번 사업은 2025년도 제1회 추가경정예산(5~8월) 집행 실적 평가에서 '집행 우수 지자체'로 선정되어 확보한 국비 성과급을 활용해 추진되는 것으로, 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다. 시는 이번 사업을 통해 시민의 소비를 촉진하고 지역 소상공인의 매출 증대에 실질적인 도움이 되도록 할 계획이다.


특히 이번 예산은 추경 집행 우수 지자체 성과급으로 확보된 국비로, 구리시가 재정 운용의 신속성과 효율성을 정부로부터 인정받은 결과라는 점에서 의미가 크다.

이번 적립금 사업은 공공 배달앱을 포함한 구리사랑상품권 가맹점 전체에서 이용할 수 있다. 결제 시 사용자 충전금에만 5%가 자동 적립되며, 민생 회복 소비 쿠폰 등 정책 수당 금액은 지급 대상에서 제외된다.


1인당 최대 10만원까지 혜택을 받을 수 있으며, 지급된 적립금은 2026년 3월 31일까지 사용할 수 있다.


구리시는 적립금 지원과 함께 시민 참여형 '연말 맞이 구리사랑상품권 결제 이벤트'를 병행 추진한다. 오는 24일부터 12월 7일까지 구리사랑상품권으로 일정 금액 이상 결제한 시민을 대상으로 추첨을 통해 인센티브를 지급한다.

할인가맹점에서 10만원 이상 결제자 중 50명을 추첨해 각 5만원 지급 예정이며, 일반가맹점에선 20만원 이상 결제자 중 총 125명을 추첨해 5만원(25명), 3만원(40명), 1만원(60명) 지급할 예정이다.


현재 구리시는 구리사랑상품권 인센티브 비율을 10%로, 1인당 월 구매 한도를 100만원으로 상향해 운영하고 있다. 이번 인센티브 확대와 5% 적립금 지급, 결제 이벤트 추진을 통해 시민의 소비 여력을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣는 선순환 구조를 구축할 것으로 기대된다. 특히 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인들에게 실질적인 매출 증대 효과가 있을 것으로 보고 있다.


백경현 구리시장은 "이번 구리사랑상품권 5% 적립금 지원과 결제 이벤트는 시가 정부로부터 인정받은 재정 운영 성과를 시민과 나누는 의미 있는 사업"이라며 "연말 따뜻한 소비가 지역 상권의 활력으로 이어질 수 있도록 많은 시민의 참여를 바란다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

