본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

빈살만 방문 앞둔 美, 사우디와 안전보장 막판 논의

오수연기자

입력2025.11.13 11:11

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

트럼프 행정명령 통해 보장 유력
이스라엘과 관계 정상화는 입장 차이 커

사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자의 미국 방문을 계기로 양국 당국자들이 안전보장 문제를 포함한 광범위한 합의를 마무리하기 위해 막판 협상을 하고 있다고 미국 온라인매체 악시오스가 12일(현지시간) 보도했다.


악시오스는 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 지난 주말 사우디 수도 리야드를 방문해 비공개로 빈 살만 왕세자를 만났고, 무사드 알 아이반 사우디 국가안보보좌관이 최근 미국을 방문했다고 밝혔다. 소식통에 따르면 쿠슈너는 가자지구 문제의 향후 방향 등을 논의했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

빈 살만 왕자의 동생이자 측근인 칼리드 빈 살만 왕자도 회담 준비를 위해 지난 10, 11일 미국에서 마코 루비오 미 국무부 장관, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부 장관), 스티브 위트코프 백악관 특사 등을 만났다.

빈 살만 왕세자의 방미를 앞두고 양국은 미국이 사우디에 안전보장을 제공하는 문제를 논의하고 있다.


법적 구속력이 있는 정식 방위협정은 미국 상원 통과가 어려운 상황으로, 트럼프 대통령의 행정명령을 통한 서약 형태의 안전보장 방안이 유력하다고 소식통은 전했다. 앞서 지난 9월 트럼프 대통령은 카타르에 이 같은 방식으로 안전보장 약속을 했다. 다만 이 방안은 차기 미국 행정부가 철회할 수 있다.


또한 사우디는 F-35 전투기 수십 대를 포함한 미국산 무기 대규모 구입도 추진하고 싶어한다.

사우디와 이스라엘 간 관계 정상화 문제도 내주 트럼프·빈 살만 회담의 중요 의제다. 다만 팔레스타인 국가 인정 문제를 둘러싼 사우디와 이스라엘 간 입장 차이가 커서 논의가 더 필요하다.


외신에 따르면 빈 살만 왕세자는 오는 18일 백악관에서 트럼프 대통령과 만날 예정이다. 빈 살만 왕세자의 방미는 그가 승인했다는 의심을 받는 사우디 언론인 자말 카슈끄지 암살 사건(2018년) 이후 처음이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

'계엄 가담' 박성재, 두번째 구속심사 출석…'내란선동' 황교안도 오후 심사

새로운 이슈 보기