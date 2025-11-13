농협은행, 가을 맞이 '책이음' 이벤트 실시

올원뱅크서 서비스 가입 추첨 통해

500명에게 교보문고 북커버·아메리카노 증정

NH농협은행이 오는 21일까지 NH올원뱅크에서 '책이음으로 Fall in Love' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

'책이음 서비스'는 전국 2783개 도서관에서 하나의 이용증으로 도서를 자유롭게 대여할 수 있는 서비스로, 지난 5월 출시 이후 가입자 수 3만 명을 돌파했다.

이벤트 기간 '책이음 서비스'를 가입하고 응모한 고객 중 추첨을 통해 총 500명에게 교보문고 북커버, 아메리카노 기프티콘을 증정한다.

농협은행 관계자는 "책을 사랑하는 고객들과 함께 독서의 계절을 즐기기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 일상에 새로운 가치를 더할 수 있는 문화·생활 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



