농협은행, 가을 맞이 '책이음' 이벤트 실시

오규민기자

입력2025.11.13 10:30

올원뱅크서 서비스 가입 추첨 통해
500명에게 교보문고 북커버·아메리카노 증정

NH농협은행이 오는 21일까지 NH올원뱅크에서 '책이음으로 Fall in Love' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.


'책이음 서비스'는 전국 2783개 도서관에서 하나의 이용증으로 도서를 자유롭게 대여할 수 있는 서비스로, 지난 5월 출시 이후 가입자 수 3만 명을 돌파했다.

이벤트 기간 '책이음 서비스'를 가입하고 응모한 고객 중 추첨을 통해 총 500명에게 교보문고 북커버, 아메리카노 기프티콘을 증정한다.


농협은행 관계자는 "책을 사랑하는 고객들과 함께 독서의 계절을 즐기기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 일상에 새로운 가치를 더할 수 있는 문화·생활 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
