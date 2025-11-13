토스페이먼츠, 에스티엘과 구매전용카드 기반 결제 시스템 업무협약

현금 중심 정산→카드 기반 자동화 시스템 전환

비바리퍼블리카의 전자지급결제대행(PG) 계열사 토스페이먼츠는 물류기업 에스티엘 스타트투데이와 구매전용카드 기반 결제 시스템 도입을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

토스페이먼츠와 에스티엘이 12일 서울 강남구 역삼동 토스페이먼츠 본사에서 업무협약을 했다. 왼쪽부터 우송수 토스페이먼츠 사업총괄, 강태영 에스티엘 대표가 기념촬영을 하고 있다. 토스페이먼츠

협약식은 전날 서울 강남구 역삼동 토스페이먼츠 본사에서 열렸다.

두 회사는 협약을 통해 현금 중심으로 운영되던 정산 구조를 카드 기반 자동화 시스템으로 전환한다. 에스티엘 물류 서비스를 이용하는 파트너사들은 구매전용카드 발급을 통해 투명하고 효율적인 정산 환경을 구축할 수 있다. 회계 자동화, 현장 결제 편의성 향상도 기대된다.

두 회사는 협약을 계기로 국내 물류뿐 아니라 해외 네트워크까지 적용 범위를 넓혀 나갈 계획이다. 에스티엘의 물류 인프라를 바탕으로 토스 그룹 물류 서비스 운영을 지원하는 등 그룹 차원의 물류·결제 효율화를 단계적으로 추진한다.

토스페이먼츠 관계자는"앞으로도 물류 산업 전반의 결제·정산 프로세스를 디지털화하기 위해 최선을 다할 것"이라고 했다.





