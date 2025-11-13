업비트, 수험생 대상 업클래스 퀴즈 이벤트 '수고했UP' 진행

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 수험생 대상 업클래스 퀴즈 이벤트 '수고했UP'을 진행한다고 13일 밝혔다.

'수고했UP' 이벤트는 두나무의 디지털 자산 교육 프로그램 '업클래스'의 일환이다. 인생의 새로운 챕터를 시작하는 수험생들이 올바른 금융·자산 관리 습관을 수립하고 현명한 투자 생활을 영위할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. '업클래스'는 두나무가 올해 초 국민 디지털 자산 이해 증진을 목표로 론칭한 교육 프로그램으로, ESG(환경·사회·지배구조) '투자자 보호' 분야의 대표 프로젝트다.

이번 이벤트는 수험생 대상 '업클래스' 교육 콘텐츠를 학습하고 관련 퀴즈를 푸는 방식으로 진행된다. 수험생 업클래스 콘텐츠는 ▲자취생을 위한 용돈·생활비 관리 ▲대학 생활 버킷리스트 달성을 위한 자산 분배 전략 ▲온라인 사기 예방법 등 대학 생활에 유용한 금융 정보로 구성됐다. 참여자는 콘텐츠를 보고 퀴즈를 풀며 배운 지식을 점검할 수 있으며, 점수에 따라 다양한 혜택을 받을 수 있다.

수험생들을 응원하기 위한 다양한 경품도 준비됐다. 만점자 중 추첨을 통해 선정된 10명에게는 아이패드 에어 13을, 80점 이상 달성한 참여자 전원에게는 3만원 상당의 비트코인 쿠폰을 증정한다. 선착순 5000명과 별도 추첨 5000명, 총 1만명에게는 편의점 5000원 쿠폰을 제공한다.

친구 초대 이벤트도 함께 진행된다. 함께 하고 싶은 친구에게 업클래스 공식 홈페이지 내 초대 링크를 공유하면 자동 응모된다. 초대한 사람과 초대받은 사람 모두에게 최대 1만 원 상당의 편의점 랜덤 쿠폰이 제공되며, 최대 3명까지 혜택을 받을 수 있다.

'수고했UP' 이벤트는 업클래스 공식 홈페이지에서 응모할 수 있다. 2005년부터 2007년 사이 출생한 수험생이라면 누구나 참여 가능하다.

오경석 두나무 대표는 "업클래스는 우리 사회 디지털 금융 리터러시를 향상시키기 위한 프로그램"이라며 "수험생들이 이번 업클래스 콘텐츠와 '수고했UP' 이벤트를 통해 금융 지식 역량을 강화하고 건강한 디지털 자산 투자 문화 조성에 동참하길 바란다"고 전했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>