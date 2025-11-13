대구 팔거산성서 신라산성 최초 석축 양식 확인

5세기 수도 방어용 축조

분업·책임시공 흔적도 발견

대구 팔거산성 3차 발굴조사 대상구역 전경(직상방) AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 대구 팔거산성 발굴조사에서 신라산성 최초의 석축성벽 양식을 확인했다고 13일 밝혔다.

팔거산성은 대구 북구 함지산 정상부에 위치한 산성이다. 신라가 고구려, 백제와 각축전을 벌이던 5세기 이후 서라벌 서쪽 최전방에 수도 방어선을 구축하기 위해 쌓았다. 2023년 사적으로 지정됐다.

이번 발굴조사에선 체성, 곡성 등이 확인됐다. 체성은 최소 두 차례 축조됐으며, 신라 시대 성벽 위에 고려 시대 성벽이 중복됐다.

초축 체성은 하부를 한쪽 면만 쌓는 편축식으로, 상부를 양쪽 면을 쌓는 협축식으로 만들었다. 외벽 상부와 내벽을 비슷한 높이에서 등지게 쌓은 협축식 성벽은 신라 석축성벽의 초기 형식이다.

대구 팔거산성 초축 체성 내벽 전경(북→남) 원본보기 아이콘

외벽 하부는 길이 46m, 최고 높이 6.3m다. 내벽은 길이 55m, 최고 높이 2.4m로 남아 있다. 내벽 중앙부 두께는 14m지만 양쪽 끝은 7m로 줄어든다. 골짜기에 위치한 성벽의 안정성을 확보하기 위해 중앙부를 두 배 두껍게 쌓은 것으로 보인다.

체성 외벽과 내벽에서는 2.3~2.7m 간격의 세로 구획선 열네 개가 발견됐다. 집단별로 구간을 나눠 분업 축조한 흔적이다. 같은 색상의 자색이암만으로 축조한 구간이 선명하게 남아 있어, 하나의 집단이 채석부터 축조까지 책임졌다고 추정된다.

국가유산청은 이날 오후 2시 발굴 현장에서 설명회를 연다. 별도 신청 없이 누구나 참여할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>