우본 "SC제일은행 금융 업무, 우체국서 처리 가능"

SC제일은행 금융 업무를 가까운 우체국에서도 별도의 수수료 없이 처리할 수 있게 됐다.

우정사업본부(우본)는 10일부터 우체국 금융 창구에서 SC제일은행의 금융서비스를 제공한다고 밝혔다.

이 서비스는 우본과 SC제일은행 간 '우체국 창구망 공동이용 업무제휴'로 가능해졌다. 앞서 우본은 지난해 12월 SC제일은행과 업무제휴를 맺어 우체국 창구와 ATM을 통해 금융서비스를 제공키로 협약했다.

이를 통해 우체국에서 금융업무가 가능한 은행은 총 11곳으로 늘었다. 우체국은 1998년 씨티은행을 시작으로 기업·산업·전북은행의 입출금 서비스를 제공했다. 이어 2022년 11월 국민·신한·우리·하나은행, 지난해 경남은행·iM뱅크 등으로 제휴 은행을 확대했다.

우본의 일선 은행 금융업무 처리는 문을 닫는 은행 점포가 늘어나는 상황에서 고령층 등 디지털 취약계층의 현장 금융 업무를 지원한다는 점에서 의미를 갖는다.

곽병진 우본 본부장 직무대리는 "농어촌 지역 주민과 고령자 등 금융 이용 취약계층이 은행 업무를 이용하는 데 불편함을 겪지 않도록 우체국의 금융서비스 허브 역할을 앞으로도 강화해 나가겠다"고 말했다.





